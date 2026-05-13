哥本哈根民主高峰會 民主基金會：台灣已準備積極投入民主志業

民主基金會受邀出席2026年哥本哈根民主高峰會。左起為民主基金會副執行長盧業中、自由之家執行長佛萊、德國史普林格自由基金會執行長希普曼、凱特琳基金會總裁戴維斯及民主聯盟基金會執行長帕列羅-普萊斯納。（擷取自哥本哈根民主高峰會Copenhagen Democracy Summit網站）

2026年哥本哈根民主高峰會12日於皇家丹麥劇院開幕，總統賴清德受邀視訊演講，台灣民主基金會則受邀出席「民主援助的未來」場次。民主基金會副執行長盧業中表示，台灣等部分亞洲國家已經準備，好更積極投入民主支持的志業之中。

2026年哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）主題為「在新世界秩（失）序中建立民主聯盟」（Building an Alliance of Democracies in a New World （dis）Order）」，探討民主國家應如何回應當前的國際變局，並於會中連續第8年發布「民主認知指數」（Democracy Perception Index）報告。

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民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）主席、前丹麥總理、前北大西洋公約組織秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）開場致詞呼籲，歐洲及來自各地的與會者應從旁觀者轉變為行動者，並強調民主七國（D7）的重要性。

在主辦方民主聯盟基金會執行長帕列羅-普萊斯納（Jonas Parello-Plesner）主持的「民主援助的未來」中。自由之家執行長佛萊指出，自由之家成立迄今85年，其發布的「全球自由度報告」也成為各界重視的指標。當大家在討論民主衰退之際，他長期觀察發現，若20、30年前已是民主體制的國家，如今也多仍在民主的陣營中。換言之，民主已經是當地民眾所普遍接受的生活方式，我們對民主應有信心。

民主基金會副執行長盧業中則指出，包括台灣在內，部分的亞洲國家已經準備好更積極投入民主支持的志業之中。但亞洲國家的準備仍有相當的差異，主要呈現在組織架構以及自我認同等兩個面向。

在組織架構方面，盧業中指出，亞洲目前尚未有一個如同歐洲民主基金會（EED）的組織，能夠在資源募集與分配、民主推廣、及公民社會培力等議題上如此有效率。

自我認同面向，盧業中表示，亞洲國家如台灣的民眾，已將民主印刻在我們的DNA之中，形成自我認同，但並非每一個亞洲國家都已有如此的發展。在亞洲地區部分較重視實用主義的社會中，當民主制度不能帶來經濟效益時，民眾往往就會對強人政治抱持希望，導致民主衰退。

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