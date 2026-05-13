藍白推「必敗彈劾案」國會8天空轉！ 燒納稅錢逾401萬算給你看

藍白陣營針對賴清德總統發動的總統彈劾案，因在野62席總席次未達門檻，被視為無法通過的彈劾案，更被綠營諷為「兒戲」。（資料照）

首次上稿14:11

更新時間14:28（更新標題及內文的數據）

藍白陣營針對賴清德總統發動的總統彈劾案，因在野62席總席次未達門檻，被視為無法通過的彈劾案，更被綠營諷為「兒戲」。然而，為了配合藍白此項政治攻防，立法院耗費整整8天的「全院委員會」議程，各委員會無法進行法案、總預算審查，再以每位立委單日8101元薪資計算，在野立委在這8天總計領了401萬8096元公帑。

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根據《中華民國憲法增修條文》規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理，以現行113席立委計算，至少需要76席立委同意。

然而，以本屆立委席次國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席，藍白加上親藍的兩席無黨籍總共，62席也未超過全體立委三分之二也就是76席的立委門檻。意味著本次彈劾案終將以失敗告終，遭民進黨團痛批根本是「政治大戲」、「兒戲」。

回顧本次被綠營直指為兒戲的總統彈劾案，整體流程總計花費了8天，包含全院委員會1月14日、15日舉行「總統彈劾案」公聽會、1月21日、1月22日全院委員會第一次審查會、4月27日全院委員會聽證會、5月13日、14日全院委員會第二次審查會、5月19日院會進行最終投票。

立委月薪21萬9040元 年領13.5個月

以現行立委個人薪資來做計算，一位立委薪資每月薪俸約為21萬9040元，年終固定為1.5個月，年薪總計為295萬7040元。若將年薪除以一年365天，每位立委每天的日薪約為8101元；目前發動彈劾案的在野陣營包含國民黨52席、無黨籍2席、民眾黨8席，共計62席，每人日薪8101元乘上62席再乘上8天院會空轉，藍白在這8天總計領了401萬8096元公帑。

若進一步計算全院113位立委皆因全院委員會而被迫停擺正常法案、預算審查，這8天浪費的整體立委薪資公帑更是高達732萬3304元，相關費用更不包含立院議事人員、開會水電及行政資源等成本。

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