賴清德哥本哈根高峰會重申主權 國台辦又跳腳：謊話說千遍仍是謊話

中國國台辦發言人張晗。（翻攝直播）

川習會前夕，總統賴清德昨（12）日受邀於哥本哈根民主高峰會（CDS）發表錄影演說，強調「台灣是主權獨立國家」。對此，中國國台辦今（13）日指稱，台灣從來不是一個國家，「賴清德的謊話，說1000遍還是謊話，絕對成不了真」。

賴清德在演說中提到，世界正處於民主與威權拔河的轉折點，上個月他原訂訪問史瓦帝尼，卻遭遇中國阻絕正常航線的行徑，威權政權正企圖強加規則於世界，不惜打破國際慣例，將全球飛航安全與民航秩序，作為政治施壓的籌碼。

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賴清德強調，台灣身處第一島鏈關鍵位置，站在民主防線最前緣，願意和國際社會分享應對威權勢力的經驗。面對重重的外部挑戰，台灣人民從未退縮也絕不屈服，台灣是主權獨立的國家，有權利走向世界，也有能力貢獻世界，任何試圖孤立台灣的阻撓，都無法改變參與國際社會的決心，台灣會繼續成為國際社會良善的力量，在世界上發光發熱。

對此，國台辦發言人張晗今天在例行記者會上回應，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是無法否認也不容否認的歷史和法理事實。 台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕對不是。「賴清德的謊話，說1000遍還是謊話，絕對成不了真。」

張晗指出，賴清德當局慣於打著「民主」的幌子在國際上招搖撞騙，拉攏某些國家的反華勢力，借所謂「峰會」散佈「民主對抗威權」虛假敘事，煽動兩岸對立對抗，從事分裂國家的行徑，是一場徹頭徹尾的政治鬧劇，早已被世人看破，只會遭到全體中華兒女的唾棄。賴清德的拙劣表演掩蓋不了其在島內不斷打擊政治異己、鉗制言論的卑劣行為和獨裁本質。 「民主是假，謀獨是真」。

張晗重申，中方反對「台獨」的意志堅如磐石，粉碎「台獨」的能力堅不可摧。 有關機構應充分認清台灣問題的高度敏感性和支援「台獨」分裂活動的嚴重危害性，恪守一個中國原則，停止為民進黨當局在國際上謀「獨」提供便利和舞台。

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