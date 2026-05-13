鄭麗文稱與習近平有「共同語言」 民進黨：接受一國兩制？

民進黨發言人吳崢。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前接受CNN專訪，親口表示與中國國家領導人習近平有「共同語言」，並聲稱兩岸必須「找到共同基礎」。對此，民進黨今（13日）質疑，鄭和習近平之間，到底是哪一種「共同語言」？想追求什麼「共同基礎」？

民進黨發言人吳崢表示，鄭麗文口中的「共同基礎」到底是什麼？是這半年來，不斷阻擋國防特別預算條例 、拖延軍購、還大砍4700億元國防支出？還是當賴總統要出訪友邦、爭取國際支持時，無視中共打壓，反而跟著唱衰台灣外交？又或者，是配合中共的論述框架，想要接受所謂的「一國兩制」？

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民進黨指出，鄭麗文口中不斷重複的「九二共識」，其實早已被習近平明確定義為「一國兩制台灣方案」，企圖把香港模式套用在台灣。更不用提，中共對台灣的軍事威脅，也只有增加，沒有減少。

此外，中共對「台獨」的定義，包含認為「中華民國是主權獨立國家」、主張「台灣前途由2300萬人決定」，甚至只要反對中共併吞台灣，在中共眼中都可能被視為「台獨」；換句話說，中共鎖定的，就是整個台灣社會。

吳崢進一步呼籲，請鄭麗文停止這種引狼入室的行徑，別再把國民黨的藍色降格為中共的小粉紅，更不要為了個人政治紅利，淪為中共併吞台灣的在地協力者。

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