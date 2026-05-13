徵召魏平政藍基層「鴨雀無聲」 政壇人士： 好好鱉刣甲屎流

國民黨決定徵召魏平政（右1）競選彰化縣長。（資料照）

彰化縣長選舉，上個月國民黨傳出有意推出前考紀會主委魏平政出馬，黨內「罵聲一片」，但如今徵召魏平政似已成定局，「藍小雞」面對此結局，反而「鴨雀無聲」，地方的政治氛圍顯得詭異。

上個月黨中央大動作換蕭景田代理縣黨部主委，同時傳出徵召魏平政，黨內罵聲一片，基層傳出「找一個連鄉長都選不上的人來選縣長」、「明明有最強母雞謝衣鳯，為什麼不徵召她」、「為了魏平政，沒收黨內初選，對柯呈枋、洪榮章，情何以堪」。黨內的反彈，讓黨中央嚇到，因此暫緩徵召魏平政。

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結果經過近一個月，又回到原點！黨中央仍欲徵召魏平政，倒是這次地方反彈的聲音「變小了」，只有一些支持謝衣鳯的粉絲團繼續喊話，但藍營的台面上的選將均已不出聲。

一名政壇人士說，黨中央心意已決，「眾小雞」無力回天，只能認命接受，不想再得罪「未來的母雞」。

該名政壇人士說，如今藍、綠母雞強弱有別，綠營陳素月對上藍營的魏平政，魏平政堪稱「史上最弱母雞」，選戰一旦開打，就算藍營選將也會「觀風向」，特別是鄉鎮長，知道陳素月當選機率高，自然是不敢明顯「選邊站」，因為將來爭取經費還得靠「縣長」，這是藍營小雞不出聲的原因之一。

他說，藍營在縣內基層實力，仍是藍大於綠，各山頭勢力形成「恐佈平衡」，近年謝家強勢崛起，明明有「最強母雞謝衣鳯」，最後卻演變成這番局面，真是「好好鱉刣甲屎流」。

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