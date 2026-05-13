江啟臣缺席國防特別條例表決挨批心虛閃躲 沒有資格領導台中

江啟臣缺席國防特別條例表決，遭民進黨台中市議會黨團總召周永鴻痛批心虛閃躲 沒有資格領導台中。（擷取自江啟臣臉書）

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣缺席國防特別條例表決，同黨台中市議員黃馨慧等人以「立法院組織法」替江啟臣緩頰，指稱江只是嚴守中立；民進黨台中市議會黨團總召周永鴻痛批江啟臣的「議事中立」是看情況才拿出來的遮羞布，過去江曾2次在立院參與國民黨的表決，這次缺席表決宣稱超越黨派，只是顯示其心虛，沒有資格領導台中；江啟臣陣營對此則不回應。

周永鴻指出，江啟臣身為立院副院長，至少2度配合國民黨團參與投票表決。113年4月，民進黨團針對國民黨版年改案提出復議，江啟臣親自投下反對票，讓國民黨團過關；同年6月，行政院針對國會職權行使法提出覆議，江啟臣再度進場投票，配合藍白否決覆議案，而該法事後已遭憲法法庭判決部分違憲。

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周永鴻表示，江啟臣不是不知道藍白聯手大砍4700億涵蓋無人機計畫、台美共同研發、AI戰術網路及軍備產線擴建等關鍵項目，直接衝擊台中正在成形的無人機產業鏈，江啟臣正因為知道這一刀砍下去對國家安全和台中產業的傷害，所以選擇缺席，試圖規避日後被追究責任。

周永鴻強調，藍營議員聲稱民進黨將產業資源排除在台中之外，根本是轉移焦點。國防特別條例中原本就有投注台中無人機產業發展的預算，是藍白自己動手砍掉的。台中是無人機產業鏈重鎮，藍白砍掉的是台中產業升級轉型的機會。江啟臣不替自己城市的產業命脈發聲，藍營議員不檢討自家黨團的決定，反過來怪民進黨，邏輯荒謬。

周永鴻批江啟臣在國防特別條例表決時閃人，就是想包牌，對中國那邊配合砍軍購，對台中市民這邊假裝沒有立場，以為閃開就沒有責任。台中市民看得很清楚，一個連選擇性中立都掩飾不住的人，沒有資格領導台中。

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