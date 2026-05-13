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    首頁 > 政治

    說好的藍白合？謝衣鳯一早才提魏平政民調比蔡壁如還低 蔡隨即參戰

    2026/05/13 13:47 記者劉曉欣／彰化報導
    民眾黨前立委蔡壁如，今年3月在彰化縣首次公開表示自己是芬園媳婦。（資料照）

    民眾黨前立委蔡壁如，今年3月在彰化縣首次公開表示自己是芬園媳婦。（資料照）

    國民黨將在今天（13日）下午宣布徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長，民眾黨前立委蔡壁如今天上午搶先表達參選彰化縣長意願，由於國民黨立委謝衣鳯今天一早接受資深媒體人專訪才提到，魏平政對上民進黨提名的陳素月民調，還輸給蔡壁如，話才說完，蔡壁如隨即點燃戰火，為藍白合敲下一記警鐘。

    謝衣鳯今天一早受訪也再次表示，國民黨主席鄭麗文曾公開說她是藍營在彰化縣最強人選，連民眾黨高層也是公開說她是最強戰將，她被藍白陣營認同是最強對手，如今國民黨不辦初選，卻要徵召沒有經營地方的魏平政，根據最新民調，魏平政對上陳素月的民調數字，比蔡壁如低，但國民黨還是堅持徵召魏平政。

    蔡壁如今年3月間曾到彰化召開記者會，首次公開透露她是「芬園媳婦」，就是強調她與彰化有地緣關係，當時她也公開表示，議長謝典霖曾經就彰化選舉跟她討論很久，但她認為自己就一個人，沒人、沒錢也沒組織，真不知道怎麼選舉會有人把她推出來。

    不過，蔡壁如昨天曾到民眾黨彰化縣黨部，由於當時黨部主委温宗諭北上參加會議，黨部對蔡的到訪並不知情，執行長也連忙從外趕回接待，蔡只在縣黨部坐了一下子就離開了，完全沒有政治會談或提到要參選縣長一事。

    針對蔡壁如今天在台北提交參選彰化縣長的意願書，縣黨部強調，黨中央將與地方進行了解，聆聽地方的聲音，再來討論如何處理與整合，以凝聚在野力量、推動彰化進步為最大原則。

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