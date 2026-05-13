軍購案刪4700億挨轟影響台中無人機 盧秀燕竟喊「先等川習會」

被問及藍白刪軍購案4700億，卡國產無人機，她回應要大家稍安勿躁，就等川普，川習會可能關係到軍購。（記者蔡淑媛攝）

行政院版提出國防預算1.25兆，立法院日前通過在野版本7800億元國防特別預算，其中無人機產業發展預算也遭刪除，對此，台中市長盧秀燕今天受訪卻將茅頭轉到即將進行的「川習會」，回應「建議大家稍安勿躁，川習會可能關係到軍購。」

盧秀燕今天出席台中市孕婦乘車補助記者會時被問及藍白刪軍購案4700億，卡國產無人機，她回應要大家稍安勿躁，她說，川普總統今天已搭乘飛機飛往中國大陸，即將進行「川習會」，川習會不但全世界矚目，同時也關係到台灣。

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盧秀燕重申，川習會可能關係到軍購，也可能關係到其他科技、經濟，或者台灣的前途，我們要注意川習會對台灣軍購會不會有什麼樣的影響，她呼籲國家的高層，對於川習會應該要密切的觀察，同時積極的因應跟準備。

由於台中是無人機產重鎮，媒體再問軍購案被刪4700億，影響台中無人機產業怎麼辦，盧秀燕仍強調「就是等川普！」

何欣純近日也批評台中市長盧秀燕、立院副院長江啟臣在三讀通過後態度消極，幾乎未表示意見，也沒有替台中說話，江啟臣更是連進場表態都不願意，未替台中投下一票，令人非常心痛。

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