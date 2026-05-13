犯罪學老師上線！ 沈伯洋看安鼠之亂：看到老鼠就放餌 治標不治本

民進黨立委沈伯洋接受《自由時報》專訪。（記者田裕華攝）

台北市「安鼠之亂」未歇，將代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋今（13）日上午接受《自由時報》專訪說，老鼠的出現，代表一定有源頭，然後擴大才變成鼠患，應該要去研究發生的源頭，並以擅長的犯罪熱點模型為例，提醒台北市政府應從源頭開始解決，看到老鼠就趕快去放老鼠餌，治標不治本。

沈伯洋表示，看到老鼠就趕快去放老鼠餌，宛如在綁止血帶，治標不治本，其一是老鼠繁殖力強，處理老鼠可能拚不上牠繁殖的速度，其次還有誤食老鼠餌與產生抗藥性等諸多問題。老鼠的出現，代表一定有源頭，然後擴大才變成鼠患，應該要去研究發生的源頭，例如是因大都更時代、管線老舊還是垃圾不落地未落實執行導致髒亂的關係？

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沈伯洋指出，市民熱心製作老鼠通報地圖，澳洲、美國（芝加哥）也有，一開始同樣是由熱心網友發動，還有學術論文在研究，在有些人喜歡回報、有些人不喜歡回報，造成區域不均的現象下，統計模型如何計算熱點。

他也以自身擅長的犯罪學領域中的犯罪熱點模型舉例，應去思考如何調整統計模型，降低誤報、謊報與零值，對於準確性的影響，加裝管線偵測等工具，算出熱點後再跑一次統計模型，得知鼠患原因，如果是管線老舊，便可先從此清消，做得好且成果佳，或許就不一定要使用藥物，「要從源頭開始解決。」

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