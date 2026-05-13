共餐板橋長輩 蘇巧慧再談假牙補助、敬老卡升級1000點政見

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續強勁陸戰力道，今（13）日偕黨籍現任市議員、市議員參選人等「小雞」前往板橋區後埔里，參加長輩共餐。（記者黃子暘攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續強勁陸戰力道，今（13）日偕黨籍現任市議員、市議員參選人等「小雞」前往板橋區後埔里，參加長輩共餐，為長輩裝盛、傳遞熱呼呼的飯菜，蘇巧慧也在席間再度向長輩報告她的「長輩裝假牙補助」、「敬老卡升級」政見，要讓長輩吃得好、利用足夠的敬老卡點數與多元載具開心走透透。

蘇巧慧說，她在新北服務10多年，了解要如何讓這座城市變得更漂亮，盼有機會照顧大家，提到吃飯，就一定要有好的牙齒，她從母親身上了解到牙齒的重要性，而假牙費用昂貴，她已經提出65歲以上假牙補助最高5萬元的政見，讓長輩吃得好，更健康。

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現場有長輩喝采，蘇巧慧馬上打趣回應，「我看你的牙齒明明就很漂亮，不要為了5萬塊去弄牙齒喔，真的牙齒還是比假的更好。」

蘇巧慧也表示，現行敬老卡每個月480點，如她當選市長，會將敬老卡升級到一個月1000點，擴大納入巴士、計程車、高鐵，而且取消每月結算制度，讓長輩一整年有1.2萬點可以利用不同的交通工具到更遠的地方出遊。

她說，相關政見黨籍議員都在市議會爭取許久，板橋5位年輕的市議員、市議員參選人也懇請長輩照顧。

至於有網路媒體最新民調顯示，蘇巧慧與國民黨參選人李四川僅差0.8個百分點，蘇巧慧回應，民調是參考，也對於民調持續上升、拉近感到感謝；她已提出服務老幼的6大福利政見、4大青年政見，在各社團或公會場合也分別提出分區、分項產業的細項政見，昨日在立院質詢也提出活用新北山海美景的「新皇冠海岸」、「鑽石山城」兩項觀光政策，未來會持續用更多的政見、願景爭取市民認同。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續強勁陸戰力道，今（13）日偕黨籍現任市議員、市議員參選人等「小雞」前往板橋區後埔里，參加長輩共餐。（記者黃子暘攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續強勁陸戰力道，今（13）日偕黨籍現任市議員、市議員參選人等「小雞」前往板橋區後埔里，參加長輩共餐。（記者黃子暘攝）

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