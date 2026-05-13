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    首頁 > 政治

    批雙城論壇流於形式「完全沒效益」 沈伯洋：重點在參與及產出

    2026/05/13 13:00 記者甘孟霖、何玉華、董冠怡、陳曉宜／台北報導
    沈伯洋接受本報專訪。（記者甘孟霖攝）

    沈伯洋接受本報專訪。（記者甘孟霖攝）

    民進黨今（13）日下午將徵召立委沈伯洋參選台北市長，沈伯洋接受本報專訪談及未來施政願景，針對雙城論壇他直言，多年來只流於形式「完全沒有效益」，論壇最重要就是要有參與感，而不是一群人排排坐念稿，這跟他過去在學術界所辦的論壇大相徑庭。

    沈伯洋強調，之所以認為雙城論壇沒效益，並不完全因為中國因素，過去他從政前就很常辦論壇，舉辦論壇最重要的就是參與感，最忌諱一群人排排坐念稿，QA環節也問不出什麼東西，最終放放煙火就結束，更不用說雙城論壇背後還有政治意味。

    他說，自己以前辦過「中國滲透指數」論壇，邀請全世界200多個NGO（非政府組織）一起做，論壇首先要收集各參與者的意見，再來進入實質的討論；討論過後更需要一個產品，比如當時這個論壇就產出「China Index」網站，到下一年度的論壇再來根據這個產品來更新。

    沈伯洋表示，如今雙城論壇市民根本就沒有參與感，就是官員間的來去，兩邊交流的東西也不是很透明，搞不清楚交了什麼資料出去，議員要問也問不出所以然，市民完全不會覺得辦不辦雙城論壇有什麼實質影響，現在雙城論壇就好比去遞個名片，他每天也要接待外賓遞名片啊，但並不會說這就是在辦立法院論壇，重點還是在於實質效益。

    他也提到，許多國家的城市論壇其實也會納入公司，比如國外大公司就可透過論壇，尋求跨國人才等，這樣就很有意義；此外，台北市是首都，就算要辦論壇也應該跟各國的首都舉辦才符合台北格局。

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