「粉底液將軍」要來台了？國台辦表態：支持邀請藝人赴台交流

中國藝人張凌赫靠古裝劇《逐玉》引發台灣民眾關注，但遭中共解放軍的媒體平台批評為「粉底液將軍」。（擷取自微博）

台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基近日在北京出席統戰活動時表態，希望邀請中國演員張凌赫、劉宇寧兩人來台。中國國台辦發言人張晗今日聲稱，喜聞樂見，「支持台灣有關團體邀請大陸藝人赴台交流，與島內觀眾見面」。

張凌赫近年憑著中國電視劇《逐玉》「武安侯」謝征一角在台灣受到關注，不過他先前被解放軍旗下媒體平台痛批是「粉底液將軍」；劉宇寧則是「OST專業戶」演歌雙棲藝人，靠著《折腰》、《一念關山》等劇走紅。

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中國官媒報導，王祥基日前在北京出席「海峽兩岸中華文化峰會」受訪聲稱，張凌赫、劉宇寧在台灣人氣很高，「我們非常希望他們能來台灣辦演出、座談會甚至簽名會」。

對此，張晗今天接在國台辦記者會表示，「近期多部中國影視劇在島內熱播，劇中一些演員深受台灣觀眾喜愛，我們對此喜聞樂見。」她聲稱，「支持台灣有關團體邀請大陸藝人赴台交流，與島內觀眾見面」。

對於張凌赫來台一事，陸委會發言人梁文傑曾表示，張凌赫雖然在台灣受歡迎，卻在解放軍旗下的媒體平台被批評為「粉底液將軍」，中國廣電總局指其「杜絕顏值崇拜」等爭議，中國官方自己至少要先打一架「打完再說」。他強調，對於這些交流活動，我們基本上都是開放、樂觀的態度，但這個話題，「我覺得有點討論的太過頭了」。

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