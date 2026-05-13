《葬送的芙莉蓮》金句挺沈伯洋！劉品妡：讓世界看見台灣韌性的第一人選

沈伯洋。（記者何玉華攝）

民進黨今（13日）將徵召立委沈伯洋披掛出征台北市長選戰，對決現任市長蔣萬安。民進黨籍市議員參選人劉品妡PO出與沈伯洋合照力挺，她強調，民進黨推派撲馬委員，除了專業的城市治理，更彰顯我們與藍白兩黨截然不同的政治路線，沈伯洋擁有豐富國際交流經驗，絕對能帶領台北走向國際。

民進黨籍市議員參選人劉品妡今日於社群平台發文指出，有看過動漫《葬送的芙莉蓮》的朋友，應該都知道這句名言：「努力過的人都是戰士。」戰士之所以為戰士，是因為他們勇於承擔，願為打造更好的家園努力。

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沈伯洋長期在前線守護國安與法制，早已成為紅、藍、白勢力的眼中釘，承受無止盡的抹黑與威脅。她強調，台北市的未來不是一個人的事，面對排山倒海的惡意，支持者必須成為沈伯洋最強的後盾。過去大眾熟悉的是深耕刑法專業與NGO的「撲馬老師」，但經歷2年國會洗禮，沈伯洋已展現立委的堅毅與專業。

針對外界質疑沈伯洋關注的國安議題與市政無關，劉品妡解析，沈伯洋倡導的「民防」落實到地方就是「災防」。她身為市議員參選人，在基層走訪深知強化民間應變的重要性，連北市府也曾提及要持續辦理防災士培訓，足見民防與災防本是一體兩面，國安議題與反統戰論述更是關乎台北生存的核心課題。

除了守護生存的韌性，劉品妡透露，她也看見沈伯洋對城市靈魂的細膩觀察。她引述沈伯洋參與「獨書祭」的心得，認同文化產業不應只有短期祭典，他說：「好希望活動的熱情能夠有一年365天的生態系支撐，文化產業是城市的根基。」這句話引發她的共鳴。

劉品妡強調，民進黨推派沈伯洋，象徵與藍白兩黨仍困在「先兩岸、後國際」舊思維截然不同的政治路線。民進黨主張的是「讓台灣直接走進國際」，撲馬近年頻繁參與國際交流，長期在海外為台灣發聲，他絕對是能帶領台北、讓世界看見台灣韌性的第一人選。

劉品妡最後說，雖然選戰艱辛，但她抱持「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」的決心，期待沈伯洋能帶領台北市民，打造具備新市政、新視野與新動力的首都。

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民進黨籍市議員參選人劉品妡PO出與沈伯洋合照力挺。（圖擷取自劉品妡）

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