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    首頁 > 政治

    胡志強發文認為軍購要加上智慧與避戰 有網友支持也有網友認要對岸就是想吃掉中華民國

    2026/05/13 12:38 記者蘇金鳳／台中報導
    胡志強發臉書表示，軍購不是比大小，還要加上智慧與避戰 。（記者蘇金鳳攝）

    胡志強發臉書表示，軍購不是比大小，還要加上智慧與避戰 。（記者蘇金鳳攝）

    對於目前兩岸局勢，前外交部長、前台中市長胡志強發臉書表示， 和平不是理所當然，而是需要努力經營的成果，大筆買軍購，用了是悲劇，沒有用是浪費；所以軍購不是比大小多少，還是要加上智慧與避戰，立志和平第一、全力護台；此文一貼有人表示支持，但也有網友認為「對岸好像不這麼想，就是想吃掉中華民國」、「應該先建議習近平主席口頭說出會放棄武力統一台灣吧」

    胡志強今天在臉書發文指出，他始終認為，面對分歧，溝通永遠比對抗來得重要，戰爭沒有贏家，大家都要明白，衝突的代價是任何一方都難以承受的，台灣要追求的目標只有一個，那就是避戰。

    他建議重啟對話機制，認為兩岸之間不應只有冷冰冰的對峙，應該尋求更多民間、經貿與文化的實質交流，有了互動，才能減少誤判。

    胡志強表示，為了下一代，這一輩的責任是留給孩子一個繁榮、安定且沒有戰爭威脅的環境，這是最基本的承諾。

    他強調，兩岸和平不只是政治課題，更是每一位民眾的生活保障。希望各方都能發揮智慧，以民為本，共同守護這份得來不易的和平。

    此文一點，很多網友表支持，表示完全認同，但也有網友表示，「對岸好像不這麼想，就是想吃掉中華民國 」、「應該先建議習近平主席口頭說出會放棄武力統一台灣吧，先釋出對中華民國的善意 」。

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