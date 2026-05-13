沈伯洋參選台北市長！ 吳怡農表態全力支持 未來動向曝光

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農也對沈伯洋送上祝福，表態願意全力支持，並協助接下來半年的選戰。（翻攝吳怡農臉書）

民進黨選舉對策委員會今（13日）上午達成決議，將徵召不分區立委沈伯洋參選台北市長。在去年率先表態願參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農也送上祝福，表態願意全力支持，並協助接下來半年的選戰。吳怡農也強調，未來會持續在「民防」與「韌性社會」的領域，建立以國家利益為優先的陣線。

吳怡農說，去年他主動站出來爭取參選，是基於對首都安全、教育與都市發展的理念，他呼籲要開放初選，因為政治圈就如同經濟領域，若勇於公平競爭，更能注入不同的思維，促進意見的交換，讓政治有更多的養分和活水，擴大爭取社會的支持。

請繼續往下閱讀...

吳怡農指出，未來他會秉持同樣的信念，繼續透過政治為台灣工作，也會在地方深耕為國家安全努力。「政治不必是你死我活的零和遊戲，更不該撕裂彼此。」吳也說，評論家們總習慣把國家切分成不同顏色的版圖；但事實上，「我們終究是同一群體，都有一個共同的名字，那就是『愛護這座家園、渴望安全未來的公民』。」

吳怡農強調，在邁向2027年的關鍵時刻，他會持續在「民防」與「韌性社會」的領域，建立以國家利益為優先的陣線。在國內，他與「壯闊台灣聯盟」的團隊，已經與超過七百個組織啟動合作，包括教會、學校、社福團體和企業，形成從台北到屏東的應變網絡。他們也積極培力各地的「後盾小隊」志工團，讓願意為家園付出的夥伴們，不只擁有更多的專業，也更有組織，能有效派遣，成為更多人的後盾。

吳怡農說，在國外，他會繼續參加國際會議、接受媒體採訪，為台灣發聲，並透過跨國合作，提高台灣的能見度，累積外部的盟友。國家的壯闊和活力，需要所有人關心和參與；家園的安全與自由，要全民共同守護。讓來自不同地方、具有不同歷史、持有不同想法的我們，團結一致，心內都有台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法