披綠營戰袍選北市 沈伯洋盼蔣萬安說服藍委支持軍購

沈伯洋表示，台北市長蔣萬安同時也是台北市立委的母雞，希望他能說服藍委支持政府的軍購案。（記者何玉華攝）

民進黨今（13）日將徵召立委沈伯洋披掛出征台北市長選戰，對決國民黨明日之星、現任市長蔣萬安。沈伯洋今上午接受本報專訪表示，直言希望蔣萬安能夠對軍購問題明確表態，蔣的立場會實質影響台北市立委的態度，若能說服國民黨立委支持政府的軍購案，對國家是有利的。

立法院三讀通過7800億元軍購特別條例版本，相較行政院原訂計畫1.25兆元大砍4700多億元。蔣萬安對於軍購案向來表示「支持厚植台灣國防實力及必要且合宜的國防採購」，也說有跟國民黨北市立委交換意見，相信立法院國民黨團會充分討論做出決定。

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沈伯洋今天被問怎麼看蔣萬安對軍購的態度時表示，蔣萬安沒有很明確的表達立場，蔣的立場會實質影響到台北市國民黨立委；從市長職能來說，市長當然要關心水溝、路平等市政問題，但台北市長同時也是台北市立委的母雞，在過往所有的政治行動裡面，可以看出蔣萬安就是立委王鴻薇、徐巧芯、羅智強的母雞，就像台中市長盧秀燕是廖偉翔、黃健豪跟羅廷瑋的母雞。

沈伯洋提到，過去不斷試圖說服國民黨立委支持軍購，支持購買的項目，能夠說服藍委的其實還有台北市長、台中市長；國民黨內部對軍購是有不同聲音的，那就表示有空間，不是鐵板一塊，這就是市長可以去表態、去增強「為什麼這些項目重要，為什麼這些項目需要購買？」的聲音；很期待蔣萬安、盧秀燕能夠幫忙說服，至少在軍購這件事上不要分黨派，「國防真的沒有必要分黨派」，如果能夠說服他們站在國家利益這一邊，對全民都是好事，也是市長能夠做的。

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