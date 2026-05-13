懷俄明州長戈登再訪台 林佳龍：展現美地方政府重視台美關係

美國懷俄明州州長戈登（Mark Gordon）率團訪台，外交部長林佳龍12日中午於外交部設宴歡迎。（圖擷取自林佳龍臉書）

美國懷俄明州州長戈登（Mark Gordon）近期率團訪台。外交部長林佳龍昨（12）日中午於外交部設宴歡迎，並透過臉書指出，這是戈登繼去年訪台後再度來訪，展現美國地方政府對深化台美關係的重視。懷俄明州在氫能、碳捕捉與封存及關鍵礦物等領域具優勢，盼未來台灣與懷俄明州以互補優勢為基礎拓展更多合作。

林佳龍指出，此次戈登訪台另一項重要進展，在於延續去年懷俄明州能源局與台灣量子電腦暨資訊科技協會簽署合作備忘錄的基礎，今年進一步推動懷俄明大學與中央大學、國家原子能科技研究院及工業技術研究院等機構，在能源科技與前瞻技術領域展開合作。

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林佳龍指出，懷俄明州在氫能、碳捕捉與封存（CCS／CCUS）、小型模組化反應爐（SMR）及關鍵礦物等領域具有優勢，台灣則具備半導體、高科技製造及產業應用方面的實力，未來雙方期望能在能源安全、淨零轉型及供應鏈韌性等共同課題上，持續討論互補合作。

戈登表示，台灣與懷俄明州有許多相似之處，雙方人民皆勤奮務實，並具高度創業精神，尤其重視中小企業發展，因此雙方合作不僅是政府間往來，也建立在深厚的人民連結之上。

林佳龍也表示，感謝懷俄明州議會自2023年起連續4年通過友台決議，支持台灣的國際參與，並表達支持台美洽簽「雙邊貿易協定」，具體展現台灣與美國地方夥伴情誼。他期待，未來台灣與懷俄明州持續將交流轉化為更多實質合作，從能源科技、人才培育到產業韌性，共同邁向更安全、更永續的未來。

美國懷俄明州州長戈登（Mark Gordon）率團訪台，外交部長林佳龍12日中午於外交部設宴歡迎。（圖擷取自林佳龍臉書）

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