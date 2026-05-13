台灣攜手歐盟 於史瓦帝尼啟動「山羊產業提升計畫」

國合會與史瓦帝尼政府、歐盟及多個發展夥伴攜手合作，本月8日在史瓦帝尼喬治飯店正式啟動「山羊產業提升計畫」。（國合會提供）

國合會與史瓦帝尼政府、歐盟及多個發展夥伴攜手合作，本月8日在史瓦帝尼喬治飯店正式啟動「山羊產業提升計畫」，將透過提升山羊生產效率、優化產業價值鏈，及推動畜牧產業商業化發展，協助改善史瓦帝尼農村生計並強化糧食安全。

國合會指出，啟動儀式當天，史瓦帝尼曼齊尼區行政長官Prince Gija Dlamini酋長、史國參議院議長Lindiwe Gwebu-Dlamini、農業部長Mandla Tshawuka、歐盟政治參事馬塔（Jose Bacerra Marta）、我國駐史瓦帝尼大使梁洪昇、國合會駐史瓦帝尼技術團團長薛烜坪等人皆親自出席，見證史瓦帝尼畜牧產業發展邁向新的里程碑。

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國合會駐史瓦帝尼技術團計畫經理簡志豪說明，史瓦帝尼目前山羊數量約為52萬5千隻，多數仍採傳統共同放牧方式飼養，產業長期面臨育種體系不足、營養條件不佳、幼羊死亡率偏高、市場供應不穩定及家畜竊盜等挑戰。本計畫將推廣人工授精技術、飼料作物生產、疫苗接種及商業化養殖模式，逐步提升產業韌性與永續發展能力，並將透過改良育種、動物健康管理、農民培訓、營養支持及市場鏈結等措施，全面提升產業效能與農民收益。

梁洪昇於啟動儀式致詞表示，本計畫延續過去水產養殖、養豬及果樹計畫等的成功經驗，進一步帶動農村發展與經濟賦權。

代表歐盟發言的馬塔則宣布，歐盟將與台灣合作，透過設備採購支持史瓦帝尼建立山羊人工授精中心，提升育種能力與產業競爭力。

史國參議院議長Gwebu-Dlamini對本計畫表達高度肯定，鼓勵婦女與青年積極投入山羊養殖等農業產業，強調農業是推動經濟成長與農村發展的重要引擎。

國合會副秘書長謝佩芬表示，本計畫為臺史雙方重要策略合作項目，計畫期程自2026年至2030年，核心目標為設立「國家山羊繁殖中心」、引進優良種羊、強化現代化畜牧管理系統，並於史瓦帝尼全國設立衛星育種場，期待為史瓦帝尼畜牧產業轉型注入新動能。

歐盟政治參事馬塔（Jose Bacerra Marta）於「山羊產業提升計畫」啟動儀式致詞。（國合會提供）

我國駐史瓦帝尼大使梁洪昇於「山羊產業提升計畫」啟動儀式致詞。（國合會提供）

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