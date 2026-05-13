將對決藍營明星蔣萬安 沈伯洋以「台灣逆境」比喻：更該力挽狂瀾

沈伯洋接受本報專訪。（記者田裕華攝）

民進黨今（13）日將徵召立委沈伯洋披掛出征台北市長選戰，對決聲勢頗強的現任市長蔣萬安。面對國民黨明日之星，沈伯洋今上午接受本報專訪表示，民調差距是可預期，但正因為情勢不利就更應該做，正如台灣過往受到外交打壓、不對稱作戰的困境，永遠處於逆境，更應該要力挽狂瀾。

沈伯洋表示，蔣萬安讓他聯想到前總統馬英九，就是一個國民黨在捧的政治明星，其民調走高並不意外，尤其民進黨在台北市一直是挑戰者，且也很久沒有這次「一對一」的局面，這樣的差距是可以預期的，但這也代表他還有努力空間，畢竟目前也還沒提名，他的政見、願景也還沒被傳達，這是一個說服的過程。

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他說，自己本就是樂於接受挑戰的人，且是台北市民，超級希望台北能夠改變，因此在接受徵詢當下，幾乎沒有猶豫就決定一肩扛下責任。他也認為，不該因為情勢不利就不去做，反而更應該堅定決心，因為民進黨在台北市基本盤本來就比較小，更有努力的空間，好比過往台灣外交失利被許多國家斷交，外交人員也沒有因為這樣就擺爛，如今也努力發展不對稱作戰，台灣永遠都處於一個不利的狀況，還是要力挽狂瀾。

談及民進黨徵召過程是否難產？沈伯洋說，優勢選區與劣勢選區都需要人才，有些人擅長維持官僚體系運作，有些人適合挑戰逆境，都有不同的努力方向，而不管優勢劣勢，其實民進黨都會有人願意出來承擔，台北市也是這樣，並沒有太難產。而他也是到近期才被徵詢，為了讓台北市能變得更好，才一口答應。

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