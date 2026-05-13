藍白排2天彈劾賴清德審查 黃帝穎轟：強迫浪費全民血汗錢

律師黃帝穎。（資料照）

由藍白發動的總統彈劾案將於5月19日舉行投票，立法院將於今、明兩日進行第二次全院委員會審查；賴總統、民進黨團皆未出席。對此，律師黃帝穎表示，藍白連2天排彈劾總統審查會是強迫浪費全民納稅血汗錢，簡直薪水強盜，大彈劾大失敗已是憲法定局，藍白不審總預算卻花公帑謀政治私利。

黃帝穎在臉書PO文表示，藍白發動總統彈劾案將於5月19日舉行投票，立法院將於今、明兩日進行第二次全院委員會審查，但憲法增修條文規定，彈劾總統須有國會3分之2席次，藍白只有過半，「大彈劾大失敗已是憲法定局」，藍白不審總預算，國會正事不做，還排2天彈劾審查會，擺明連2天強迫浪費全民納稅血汗錢，簡直薪水強盜。

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黃帝穎指出，憲法增修條文明定彈劾總統要立委3分之2席次，藍白過半只能倒閣，尤其藍白彈劾總統理由是閣揆「不副署」，依據憲法對行政院長提出「不信任案」，閣揆就會去職，但藍白不敢倒閣、不敢面對倒閣後解散國會的最新民意，明顯心虛。

黃帝穎直言，藍白提出明顯無法達到憲法3分之2門檻的總統彈劾案，在憲法實務上「大彈劾大失敗」已是憲法定局，藍白還連2天辦彈劾審查會，更凸顯藍白總預算未審等正事不做，強迫浪費全民納稅血汗錢，簡直薪水強盜。

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