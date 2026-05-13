賴清德再缺席彈劾審查會！ 藍白委輪番砲轟「民選皇帝」 批府院聯手搞新三不

立法院今天進行第二次對總統提出彈劾案審查會，並邀請總統賴清德列席，賴繼第一次審查會缺席後，今天同樣未現身立院，民進黨團也集體抵制。（記者王藝菘攝）

立法院今天進行第二次對總統提出彈劾案審查會，並邀請總統賴清德列席，賴繼第一次審查會缺席後，今天同樣未現身立院，民進黨團也集體抵制。藍白立委輪番上台砲轟賴政府傲慢，直指台灣出現「民選皇帝」，更痛批聯手行政院大搞「不副署、不公布、不執行」新三不運動凌駕憲法。藍白委強調，檢調已淪為執政者的刀與盾，立法院絕非總統府的橡皮圖章，呼籲民眾支持彈劾案。

立法院副院長江啟臣今天主持彈劾案審查會，江啟臣在審查會開始時表示，立法院依「立法院職權行使法第43條」規定及第4會期第15次會議決定，邀請被彈劾人總統賴清德進行第二次說明，經聯繫，總統府表示，總統不列席此次全院委員會；依照共識，5月13日、14日繼續審查賴清德彈劾案，若被彈劾人賴清德未列席，由各黨團推派委員發言；由於綠營也未出席，因此審查會由藍白各自推派立委上台發表審查意見。

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藍委羅智強發言時說，要從聶永真最新出爐的綠色名言「合法的飯真香」，這種正義凜然的貪婪，背後正是民進黨執政10年的底氣，綠營最可怕的不只是貪婪，而是「我就是貪、我就是壞、我就是藐視國會、司法清算、收買媒體、賤賣憲法你要怎樣？」而所謂「合法的飯」其實一點都不合法，其涉及背信、圖利甚至貪污，只因綠營打造「辦在野、不辦執政」的檢調體系，只要檢調不辦，就會變成合法的飯，讓檢調淪為執政者的刀與盾。

藍委賴士葆指出，賴清德沒到場、民進黨團集體缺席，理由是「彈劾不會過只是一場鬧劇」，按照這個邏輯的話，那請問為什麼行政院長卓榮泰要提覆議八次，卻屢敗屢戰、屢戰屢敗。賴明知國會席次居於少數，卻不謙卑、不向人民低頭，仍一意孤行、蠻幹硬幹。他更直言，目前為止台灣選出一個「民選皇帝」，除了立法院仍保有些許制衡力量外，其餘各院幾乎全面內閣化。

白委王安祥表示，賴清德未親自到場，但他仍準備國家能源及不副署兩項議題，希望賴思考。民眾黨提重啟核電公投及《核管法》修法時曾遭大量批評，如今賴政府卻也決定重啟核電，並稱立院通過的法案就必須施行，但目前仍有許多法案處於不公布、不副署狀態，形同違憲，「政府一邊稱不缺電，一邊調漲電價、讓企業面臨斷電風險，最後受苦的還是人民」，此次提出彈劾，就是要對傲慢政府發出警告。

藍委陳菁徽則說，賴是現行憲政體制下，首位讓彈劾案在立院正式成案並排入表決議程的總統，這代表人民對政府施政、行政權不尊重國會與民意已忍無可忍，賴領取高薪、享有最多資源，卻對辛苦的護理師說出「羨慕護理師工作」等言論，直言「只要不同意賴政府，就被貼標籤、被抹黑抹紅」，甚至與行政院聯手形成「不副署、不公布、不執行」的新三不運動，總統不是選上就能凌駕憲法，立法院也不是總統府的橡皮圖章，並呼籲民眾支持彈劾案。

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