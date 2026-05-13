李四川只贏0.8％！ 張益贍：三大危機正浮現

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（白背心）與國民黨新北市長參選人李四川（淺藍背心）（資料照）

2026新北市長選情升溫，根據網路媒體最新民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧支持度41.7％，國民黨參選人李四川支持度為42.5％，兩人差距僅0.8個百分點；對此，名嘴張益贍表示，綜上李四川未來有三大危機「藍白合失效、鄭麗文敗票、沒有年輕票」。

張益贍在臉書PO文引用ETToday民調表示，李四川42.5%v.s蘇巧慧41.7%，差距0.8個百分點，這是民眾黨主席黃國昌退選之後的第一份新北市長選舉民調，代表藍白合無助拉抬李四川，反而製造李四川的難題。如何想要「白票」，又可以「不要黃國昌加入競選團隊，保持距離」切割黃國昌的仇恨值？

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張益贍指出，在政黨支持度上，「白藍合」雖然和民進黨支持度相當（26.6%vs.27.7%），但國民黨支持度竟然只剩16.1%，代表侯友宜市政滿意度無法轉嫁國民黨。侯友宜「滿意度」被鄭麗文「仇恨值」擊敗，而民眾黨的支持度在黃國昌退選，和李四川刻意和黃國昌保持距離情況下，對李四川支持度和投票意願會下降。

張益贍直言，多數在50歲以下的搖擺選民，蘇巧慧領先，而居關鍵的30～40歲經濟選民，更是大幅領先26個百分點，綜上李四川未來有三大危機「藍白合失效、鄭麗文敗票、沒有年輕票」。

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