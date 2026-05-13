不陪藍白搞彈劾總統大戲！民進黨團：連韓國瑜都覺得不值得主持

民進黨團幹事長莊瑞雄（中）、書記長范雲（右）、立委黃捷（左）。（記者王藝菘攝）

由藍白發動的總統彈劾案將於5月19日舉行投票，立法院將於今、明兩日進行第二次全院委員會審查；賴總統、民進黨團皆未出席。民進黨團今召開記者會批判，今天這場政治大戲已經淪為「罵賴清德總統的比賽」，這種兒戲民進黨團就不奉陪了，況且連立法院長韓國瑜都覺得此政治大戲不值得參與、主持，已帶隊十個立委到歐洲訪問。

黨團幹事長莊瑞雄表示，民主進步黨當然不會去陪在野黨朋友的這場鬥爭大戲，國民黨最喜歡講賴清德「毀憲又亂政」，但真正讓整個憲政制度癱瘓的，國人同胞都很清楚，正是國民黨封殺憲法法庭大法官人選，造成整體制度運作窒礙難行

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「總統到底要不要到國會裡面來？」莊瑞雄說，相信賴總統有他自己的考量，如果整個事件是從鬥爭開始，每天罵，罵得不夠，還要從立法院來發起彈劾，不管是社會大眾或站在執政黨的立場，這種戲民進黨團就不奉陪了。

莊瑞雄提及，國民黨主席鄭麗文赴中訪問前還要求，與賴總統見面，希望可以為朝野對立降溫；國民黨立法院黨團卻發動彈劾案。彈劾程序在整個憲政設計裡面是多嚴肅的一件事，這種兒戲民主進步黨當然就不奉陪了。

莊瑞雄強調，現在立法院應關注的，符合民眾期待的是總預算趕快去排審；此外，海馬士（HIMARS）系統五月底付款期限將至，立法院怎麼樣去解決付款問題，才是民眾希望立法院能多一點點的作為，不然每天淪為這樣的政治鬥爭跟口水，這種政治攻防意義不大。

書記長范雲也批判，今天這場政治大戲已經淪為「罵賴清德總統的比賽」，連韓國瑜院長都覺得不值得他主持，所以韓帶隊超過十個立委到歐洲訪問，連韓都覺得政治大戲不值得參與、不值得主持。

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