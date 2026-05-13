銘傳教師被爆課堂吹捧中國、教材全是抖音 沈榮欽：校方放任才是真問題

有學生在社群平台爆料，銘傳大學通識教師吳惠巧在課堂上為中國從事政治宣傳，還搞錯美國訪中人選、說錯美國國務卿權責、說錯中國取消美國國務卿訪中班機來彰顯中國的偉大、說錯川習已經會面，說錯台灣要與大陸戰爭等等。示意圖。（銘傳大學提供）

有學生在社群平台爆料，銘傳大學通識教師吳惠巧在課堂上為中國從事政治宣傳，還搞錯美國訪中人選、說錯美國國務卿權責、說錯中國取消美國國務卿訪中班機來彰顯中國的偉大、說錯川習已經會面，說錯台灣要與大陸戰爭等等。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，吳惠巧醜化美國和台灣來彰顯中國偉大，刻意讓自己的課堂成為中共敘事的宣傳平台，才導致低劣的教學品質，成為中共統戰的一部分。

沈榮欽在臉書PO文表示，銘傳大學通識教師吳惠巧在課堂親中反美貶台的言論被學生錄下放在脆引發爭議，關鍵不僅是吳惠巧課堂為中國從事政治宣傳，而是她課堂所說的事實都是錯誤的，例如搞錯美國訪中人選、說錯美國國務卿權責、說錯中國取消美國國務卿訪中班機來彰顯中國的偉大、說錯川習已經會面，說錯台灣要與大陸戰爭等等。

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沈榮欽指出，吳惠巧的上課內容，讓我覺得她雖然是師範大學政治學博士，但似乎對於國際政治一無所知，和那些看抖音認識世界的人並無二致。直到我看到 Dcard 上她的學生評論，才證實這點，吳惠巧銘傳的學生抱怨，上她的「社會問題分析」不僅毫無內容、瘋狂跳針，而且教材用的都是抖音和中國連續劇，聲音還開得巨大，彷彿中國大媽在菜市場討價還價，讓學生上完課耳朵都感到嗡嗡作響。

沈榮欽續指，這段話也引起上吳惠巧另一門課「人與宗教」的學生共鳴，說這是她的常態，她在銘傳上的課都是如此。而且後來吳惠巧看到這段批評，除了在課堂發脾氣，卻依舊故我一點不改，校方也不處理，這才是問題所在。

沈榮欽直言，吳惠巧的上課內容並不是經過廣泛閱讀與系統性分析而來，而是從抖音吸收「知識」，把抖音虛構的中國宣傳當成真實發生的事件，醜化美國和台灣來彰顯中國偉大，刻意讓自己的課堂成為中共敘事的宣傳平台，才導致低劣的教學品質，成為中共統戰的一部分。

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