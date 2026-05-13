富察出獄後須服1年附加刑？國台辦：依法執行刑法

八旗文化總編輯富察出獄是否須執行1年附加刑？中國國台辦發言人張晗今日表示，「李延賀案犯罪事實清楚，司法機關依法公開開庭審理，也將依法執行刑法」。（翻攝直播）

八旗文化總編輯「富察」李延賀被控犯下「煽動分裂國家罪」，遭中國判處有期徒刑3年、剝奪政治權利1年。據透露，富察將於今年5月出獄，恐因附加刑無法返台；對於富察出獄後是否須執行1年附加刑？中國國台辦發言人張晗今日回應，「李延賀案犯罪事實清楚，司法機關依法公開開庭審理，也將依法執行刑法」。

來台多年、具滿族血統的富察已取得台灣身分證，2023年3月他返回上海辦理註銷中國「戶籍」時，遭中共國安單位「秘密拘捕」關押，被捕原因涉及八旗文化出版許多違背中共史觀，以及與中共意識型態相左的書籍。

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2025年2月，上海市第一中級人民法院一審宣判，以「煽動分裂國家罪」判處富察有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。

今年3月，中國兩會期間，中國最高人民法院、最高人民檢察院「兩高」報告則提到，「貫徹反分裂國家法，嚴懲台獨頑固份子。對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

富察被捕至今關押逾3年，針對富察具體出獄時間，以及出獄後是否需執行附加刑1年？張晗在國台辦記者會表示，李延賀案犯罪事實清楚，司法機關依法公開開庭審理，也將依法執行刑法。島內個別媒體一再翻炒司法個案，汙衊抹黑中國司法體制，居心叵測。

根據「中華人民共和國刑法」，剝奪政治權利屬「附加刑罰」，適用對象為危害國家安全的罪犯、無期徒刑及死刑犯等。在中國，剝奪項目包含選舉及被選舉權；言論、出版、集會、結社、遊行和示威自由；擔任國家機關職務權利；以及擔任國企、企業、事業單位和人民團體領導的權利。剝奪政治權利之刑期，從有期徒刑執行完畢日起算，中國政府可限制當事人出境。

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