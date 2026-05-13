沈伯洋戰北市「政策牌」3部曲曝光 揪出柯蔣10年市政問題

民進黨立委沈伯洋（左）、陳培瑜（右）。（資料照）

民進黨選對會今天（13日）上午開會，將徵召不分區立委沈伯洋參選台北市長。負責操刀沈伯洋政策面的立委陳培瑜披露，市政發展願景必須建立在市民的想像，因此團隊首先是傾聽市民需求，其次是想像政策如何落實，第三是運用AI數據，盤整柯市府8年到蔣市府2年來的市政問題。

據了解，為強化選戰基本功，沈伯洋團隊目前已舉行十餘場籌備會議。同時，沈近期積極拜會產官學研單位，並盤整檢視台北市議會近年質詢資料，透過AI建立市政治理的資料庫，將學術研究的嚴謹態度落實為政策主張，力拚一登場便能展示火力。

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對此，陳培瑜出席選對會前受訪說明，團隊請教了非常多專家學者，而市政發展願景的落實，必須建立在市民對於台北市的想像之上；她自己住在台北市多年，身邊有很多好朋友、家人或民間團體都提出意見，包括產業端、生活端、教育端等面向。

陳培瑜續指，對團隊而言，第一是先傾聽市民的需求；第二個去想像政策可以如何落實，而不是一個打高空的狀態。第三是關於AI的部分，主要是透過比較數據整理，確實地理解從柯文哲執政8年到蔣萬安2年多以來，台北市為何停滯不前、沒有往前發展？

陳培瑜說，台北市原本要與國際城市對接，台北市卻故步自封，團隊未來還可以做哪些事情，要召喚更多市民對台北市發展的願景及想像，大家願意想像一個美好的台北、有榮景的台北、有未來的台北。

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