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    首頁 > 政治

    拒編年度預算！陳炳輝疾呼：台灣須建立非紅無人機供應鏈

    2026/05/13 12:09 即時新聞／綜合報導
    台大機械系教授陳炳輝今接受資深媒體人黃暐瀚專訪。（圖擷取自POP Radio聯播網YT官方頻道）

    台大機械系教授陳炳輝今接受資深媒體人黃暐瀚專訪。（圖擷取自POP Radio聯播網YT官方頻道）

    在藍白挾人數優勢下，立法院會8日三讀通過國防特別條例，匡列上限新台幣7800億元，但排除商購及委製案項，無人機項目也遭砍。行政院「無人機小組」召集人、台大機械系教授陳炳輝今（13日）接受資深媒體人黃暐瀚專訪，針對近期立法院刪除國防特別條例中關於「無人機」預算爭議提供深度說明。陳炳輝強調，台灣迫切需要建立「非紅供應鏈」，並直言若涉及紅色供應鏈，國家安全恐將面臨在關鍵時刻被對岸「遠端停機」的致命風險。

    黃暐瀚今日發文提及，針對預算配置，陳炳輝說明該國防特別條例計畫包含2500億元的無人機採購與研發，預計生產21萬架，換算每架約100萬台幣，並涵蓋無人機雷達、反制干擾及雷射攻擊系統等設備；另有800億元用於無人艇研發。

    面對網友質疑為何不直接採購市佔率最高的中國品牌「大疆（DJI）」，陳炳輝解釋，無人機分為軍用、商用與消費型三種類型，儘管大疆在消費型領域領先全球，但國防需求講求絕對安全性，必須從頭到尾杜絕任何「紅色供應鏈」環節。

    陳炳輝引述驚人案例指出，2022年習近平訪問香港期間，當時全香港的大疆無人機在瞬間「集體失靈」無法起飛，證實設備完全可由後台操控，這就是「紅色供應鏈」的風險。

    至於在野黨主張將無人機預算回歸年度國防預算編列，陳炳輝他認為，若缺乏長期且大規模的專案生產計畫，廠商恐因擔憂後續遭中國經濟制裁而缺乏接單動機，屆時晶片取得與產業鏈建立將陷入困境。他強烈主張，行政院應另提「無人機特別條例」，以確保台灣具備獨立自主的防衛實力。

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