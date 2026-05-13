陸委會研議反制作為 國台辦嗆劉世芳、顏文群「罪有應得」

中國國台辦發言人張晗。（翻攝直播）

內政部長劉世芳被中共列入台獨頑固份子，台資企業榮炭科技公司亦遭中國施壓，被迫發聲明將劉世芳外甥顏文群解職，陸委會研議反制作為。中國國台辦發言人張晗今日回嗆，劉世芳搞台獨是煽動分裂國家的犯罪行為，顏文群長期從中國獲取利益，涉及提供政治獻金，2人依法遭到懲治，罪有應得。

張晗在國台辦記者會嗆聲，劉世芳不思悔過自新，卻編造謊言，企圖拉台灣民眾墊背，製造寒蟬效應，令人不齒。近年來，台灣同胞無懼「民進黨當局」阻饒恐嚇來中國大陸持續熱絡，其中台灣青年占比不斷提高，表明劉世芳之流，恐嚇台灣民眾的圖謀沒有得逞，也不會得逞。

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張晗聲稱，我們態度是一貫的，依法懲獨、利劍高懸，針對的是極少數台獨頑固份子，不涉及廣大台胞台企，台灣同胞只要願意參與兩岸交流合作，不搞分裂活動，我們對他們來中國觀光、交流、學習、生活、就業、創業都歡迎。

陸委會日前示警，中共對外宣稱「中國大陸是廣大台商台胞投資興業的最佳選擇」，實際上卻是政治與經濟風險不斷升高。政治風險上，中共持續以國安及「懲獨」為名，利用公權力，蓄意將人民資訊任意做政治操弄，刻意進行打壓與威嚇。

陸委會提及，只要有台商、國人被中方認定不支持中共兩岸統一政治立場或認為支援「台獨」，就可立案調查、跨境鎮壓，甚至終身追訴，抓不到人還可以缺席審判，並鼓勵舉報，這些舉動都對台商、國人財產及人身安全構成不可預期的威脅。

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