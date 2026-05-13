彈劾審查會讓國會空轉！ 林月琴轟：藍白拖預算、卡國防

民進黨立委林月琴。（資料照）

由藍白發動的總統彈劾案將於5月19日舉行投票，立法院將於今、明兩日進行第二次全院委員會審查；賴總統、民進黨團皆未出席。民進黨立委林月琴痛批，藍白把預算拖成空窗，把國防卡成破口，把國會變成空轉劇場，這不是監督，這是把國會空轉成舞台，把國家治理拖成代價。

林月琴指出，今天，是藍白為了政治表演安排的彈劾總統審查會。在野黨明知道，彈劾總統不是喊口號就能成立，明知道憲法門檻極高、政治上難以達成，卻還是利用國會多數，霸佔兩天院會時間，讓所有委員會被迫停擺。

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林月琴批評，延長會期，本來是要讓國會處理更多重大法案與民生議題，不是拿來把院會變成政治脫口秀的舞台。

她質問，請問，把台灣的國防軍購一再卡住，自砍重要防衛設備建置；把政府預算拖到使用年度年中才開始審，讓真正該討論的法案、預算與公共議題一再延宕，這到底是在監督政府，還是在癱瘓國家？

林月琴表示，如果在野黨真的認為行政團隊不適任，憲政上就有倒閣機制。請走合憲、負責任的路徑，而不是用明知難以成立的彈劾劇本，消耗國會、拖累台灣。國會可以辯論，可以監督，可以強力制衡；但不該把人民交付的權力，拿來排演一場沒有結果、只有政治算計的表演。

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