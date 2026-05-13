為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    彈劾審查會讓國會空轉！ 林月琴轟：藍白拖預算、卡國防

    2026/05/13 10:36 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委林月琴。（資料照）

    民進黨立委林月琴。（資料照）

    由藍白發動的總統彈劾案將於5月19日舉行投票，立法院將於今、明兩日進行第二次全院委員會審查；賴總統、民進黨團皆未出席。民進黨立委林月琴痛批，藍白把預算拖成空窗，把國防卡成破口，把國會變成空轉劇場，這不是監督，這是把國會空轉成舞台，把國家治理拖成代價。

    林月琴指出，今天，是藍白為了政治表演安排的彈劾總統審查會。在野黨明知道，彈劾總統不是喊口號就能成立，明知道憲法門檻極高、政治上難以達成，卻還是利用國會多數，霸佔兩天院會時間，讓所有委員會被迫停擺。

    林月琴批評，延長會期，本來是要讓國會處理更多重大法案與民生議題，不是拿來把院會變成政治脫口秀的舞台。

    她質問，請問，把台灣的國防軍購一再卡住，自砍重要防衛設備建置；把政府預算拖到使用年度年中才開始審，讓真正該討論的法案、預算與公共議題一再延宕，這到底是在監督政府，還是在癱瘓國家？

    林月琴表示，如果在野黨真的認為行政團隊不適任，憲政上就有倒閣機制。請走合憲、負責任的路徑，而不是用明知難以成立的彈劾劇本，消耗國會、拖累台灣。國會可以辯論，可以監督，可以強力制衡；但不該把人民交付的權力，拿來排演一場沒有結果、只有政治算計的表演。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播