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    首頁 > 政治

    高德地圖恐成情報工具？ 林俊憲：連總統行蹤都可能曝光

    2026/05/13 10:47 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    中國高德地圖App登台引發資安疑慮，對此，民進黨立委林俊憲表示，國安不能停留在傳統思維，地圖、定位與衛星影像，都可能成為情報戰的一部分，很高興卓榮泰院長也認同「地圖國安」的重要性，並指示數發部會同相關機關建立標準，要求國際平台對我國機敏設施進行適當遮蔽。

    林俊憲在臉書PO文表示，他在立法院總質詢指出，中國高德地圖在台灣快速普及，但國安局15項檢測中就發現9項資安問題，包括持續蒐集通訊錄、通話內容與即時影音資料，甚至在關閉APP後，仍可能回傳個資至中國伺服器。依中國《網路安全法》與《國家情報法》，相關資料甚至可能被中國政府調取。

    林俊憲指出，他也提醒院長，如果高德地圖能透過大數據推估紅綠燈倒數，那麼當總統車隊出行時，因號誌管制造成周邊燈號異常延長，中共是否可能藉此掌握總統行蹤？事實上，地圖國安問題並不只存在於高德地圖。早在5年前，我就曾針對佳山基地在Google Maps清晰可見提出質詢，但至今仍未改善。如今中國社群平台上，甚至已有大量台灣軍事基地衛星圖遭詳細分析與標註。

    林俊憲續指，目前僅Apple Maps與國土測繪中心台灣通用地圖有進行軍事設施遮蔽，其餘商用平台幾乎毫無處理。韓國、法國早已透過法律要求商用地圖模糊化軍事設施，台灣卻仍缺乏制度與法律授權。

    林俊憲直言，國安不能停留在傳統思維，地圖、定位與衛星影像，都可能成為情報戰的一部分，很高興卓榮泰院長也認同「地圖國安」的重要性，並指示數發部會同相關機關建立標準，要求國際平台對我國機敏設施進行適當遮蔽。

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