中市議員應選席次預計市選會6月15日公布 北屯應選7席東南應選4席應已底定

台中市議會各選區應選席次預計市選會在6月15日公布。（記者蘇金鳳攝）

九合一選舉將在11月28日舉行，而台中市傳出北屯區因為人口增加而應選名額增加一席成為應選7席，而東南區人口減少，應選名額從5席減為4席，雖然台中市選委會要以5月底作為人口計算基準日，但距今只差幾天，據了解，北屯應選7席，東南區應選4席應該是確定，預計市選會在6月15號公告。

台中市人口286多萬人，應選62席，加上原住民3席，共應選65席，各選區人口扣掉原住民的人數，就是應選席次。

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由於北屯區人口近年來快速增加，至4月底已達31萬8千多人，包含3932位原住民，而東南區則呈現人口減少的現象，目前東區約7萬7千，包含原住民920人，南區12萬8千，其中有1279位原住民。

有選區席次有變化，去年就已傳出，北屯區應選名額會增加一席，而東、南區則減少一席，市議員在市議會質詢民政局等相關單位都不予正面回應，但各政黨在提名上，都以北屯區應選7席，東南區應選4席為基準來提名。

目前市選會仍未公布各選區應選席次，由於選舉的選區人口計算基準，是在選舉日前６個月的戶籍人口數來計算，今年年底的選舉，也就是以5月底作為人口計算基準日，因此市選會會在5月底才能最後確定，據了解，預計市選會會於6月15日公告，而北屯應選7席，東、南區應選4席應是底定。

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