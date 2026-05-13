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    首頁 > 政治

    抓包「黃厄蘭」悄悄改名 四叉貓抽絲剝繭「此帳號滲透很深」

    2026/05/13 10:51 即時新聞／綜合報導
    四叉貓今（13日）發文指出，他發現「黃厄蘭」已將帳號改名，並從各項蛛絲馬跡判斷「此帳號滲透很深」。（資料照）

    四叉貓今（13日）發文指出，他發現「黃厄蘭」已將帳號改名，並從各項蛛絲馬跡判斷「此帳號滲透很深」。（資料照）

    中天前主播「馬德」林宸佑涉入共諜案，境外敵對勢力集團成員「黃厄蘭」則將「統戰資金」匯入林的戶頭。網紅「四叉貓」劉宇日前起底「黃厄蘭」帳號的網路互動及吸收台灣職業軍人與公務員手法，而四叉貓今（13日）發文指出，他發現「黃厄蘭」已將帳號改名，並從各項蛛絲馬跡判斷「此帳號滲透很深」。

    四叉貓表示，負責轉泰達幣給馬德的「黃厄蘭」帳號已經名字改成「Herbert Darcy」，並將先前利誘軍公教的文章刪除，不過四叉貓笑說：「很可惜......我都備份好了，現在刪除也沒用。」

    四叉貓提到，雖然「黃厄蘭」帳號已經改名成「Herbert Darcy」，但以前的臉書點讚紀錄，而這個帳號滲透頗深，會加各種職業軍人好友，從中士到教官都有，也有許多職軍有按過這個帳號的發文讚，代表這帳號交友深入職軍圈，而且這帳號會去觀看藍營人物的臉書並且點讚。

    四叉貓研判：「他主動點讚不代表互相認識，可能是想慢慢接觸吧，或許計畫著從中獲得到什麼人脈我也不確定。」他也提醒藍營：「『黄厄蘭／Herbert Darcy』有去點讚不代表他們認識，但『黄厄蘭／Herbert Darcy』或許想從這些藍營人士的人脈中，找些什麼東西去滲透，請藍營人士們多加小心。」

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