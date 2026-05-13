翁曉玲亂湊LOGO酸聶永真「御用設計師」 慘遭本人打臉

平面設計師聶永真因操刀台電LOGO改版，引發議論。（中央社資料照）

國內知名平面設計師聶永真因台電LOGO改版陷入爭議，國民黨立委翁曉玲昨（12）日在社群平台列出一系列公部門識別，直言不只台電一案，聶永真過去幾年已操刀改造多個政府機關LOGO，痛批這是花公帑做不必要的「面子工程」。不料，隨即遭聶永真打臉，稱抓錯資料，「抓到其他設計團隊作品囉！」

翁曉玲在Threads列出監察院、經濟部、交通部觀光署、數位發展部、經濟部國際貿易署等機關識別設計，並揶揄說「民進黨執政下的標案常客『永真急制』」、「看的出他是民進黨政府鍾愛的御用設計師」。

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翁曉玲質疑，「這些LOGO字體是同一套模板？」，「這些設計是否別出心裁、有特色？乃見仁見智。」「讓大家不滿的是，像監察院、經濟部、交通部觀光署等機關，是有必要花公帑去做不必要的『面子工程』、『形象工程』嗎？」

該發文引發網友討論，聶永真本人也留言回應：「資料抓錯了啦，抓到其他設計團隊作品囉（一樣都好美）。」網友目睹這番情景紛紛留言稱「臉好腫喔」，「在造謠喔」，「你人很好還提醒她」，「官方吐槽最致命」，「好丟臉，真的很討厭這種政治人物」。

據了解，在翁曉玲列出的政府部門LOGO設計中，交通部觀光署的台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN– Waves of Wonder」（台灣魅力．驚喜無限），並非由聶永真團隊設計，而是由國際金獎設計團隊Bito操刀設計。

國民黨立委翁曉玲貼出多個政府部門的LOGO，揶揄聶永真是民進黨「御用設計師」。（圖擷取自翁曉玲Threads）

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