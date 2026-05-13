桃園市長選戰開跑！黃世杰首面與議員合照競選帆布看板已掛上

民進黨提名桃園市長參選人黃世杰與議員李宗豪合照的競選帆布看板已在龜山區中和路掛上。（記者周敏鴻攝）

民進黨提名桃園市長參選人黃世杰完成與黨籍市議員參選人合拍形象照後，議員李宗豪已在龜山區中和路掛上第一面與黃世杰合照的競選帆布看板，黃世杰說，桃園隊已在拍攝過程中交換許多意見，決定透過合照傳達桃園的年輕活力，歡迎市民未來陸續捕獲看板後，能與他分享對桃園的期待與願景。

李宗豪表示，黃世杰與各選區議員參選人合拍形象照，象徵2026桃園市長選戰正式起跑，他率先將2人合照的競選帆布看板掛上龜山區街頭，就是要展現民進黨桃園隊整合地方力量、團結迎戰的態勢。

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李宗豪說，黃世杰出身桃園，具備市府、國會與中央部會歷練，熟悉地方需求，也有政策整合能力，是真正了解桃園且能將中央資源、地方需求、市政執行有效串連的人才，能帶領桃園迎接下一階段的挑戰。

「首面帆布選在龜山區掛上，是希望讓市民看見民進黨桃園隊已經準備好！」李宗豪強調，龜山區的捷運棕線、桃園機場捷運A7體育大學站與A8長庚醫院站發展、大迴龍生活圈、大坑南上南美生活圈、老城區更新等，都亟需更積極的市府支持，未來黃世杰將帶領民進黨桃園隊共同努力，讓桃園建設再加速升級。

桃園市議員李宗豪說，黃世杰將帶領民進黨桃園隊共同努力，讓桃園建設再加速升級。（記者周敏鴻攝）

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