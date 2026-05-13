議員劉德林倡議「生三胎送房子」 陳其邁：市長級政見

高市議員劉德林倡議市府參考韓國做法，推出生三胎送房子政策刺激生育率。（記者王榮祥翻攝）

高市議員劉德林今舉韓國首爾、釜山送房子促進生育率觸底反彈為例，建議高雄市政府推動「生三胎送房子」政策!市長陳其邁表示，現況可評估生育數增加、就加碼社會住宅租金補貼的機制，他形容這算市長級的政見。

劉德林說，韓國釜山生兩胎終生免費住房政策，成功讓生育率翻轉!建議高雄推出生三胎送房子的全台首創福利，相信全台灣只有陳其邁能做，預期可改善少子化困境。

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陳其邁答詢表示，很少有議員花50分鐘討論少子化、讓人感佩，自己聽了這些政策建議也感到熱血沸騰，形容議員質詢很有深度，這建議為市長級的政見。

他接著說明，市政建設一棒接一棒，50、60年代這一輩在高雄出生長大，很多人最後北漂，等於高雄生小孩、培養受教育，最後卻是到新竹台北；現在市府不只努力提升出生率，更積極打造好的工作機會，鼓勵大家最後回到高雄故鄉工作才能促成人口紅利，這牽涉到整體配套。

針對生三胎送房子的建議，陳其邁認為可先針對社宅租金加碼補貼，例如提供優惠10年或到小孩長大，謝謝議員好的建議，希望給一點時間，內部會再進行討論、精算。

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