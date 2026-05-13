搞種族歧視還冒用黨徽？高雄民眾黨競選看板惹怒印度人 全網氣炸

民眾黨籍高雄市議員參選人李紘毅競選看板，涉及種族歧視引發砲轟。（本報合成，擷取自Threads、民眾黨高雄市黨部臉書）

民眾黨籍高雄市小港區港明里里長李紘毅有意參選高雄市議員，近日因競選看板內容涉嫌明目張膽地種族歧視，極具爭議，引發外界強烈砲轟，不僅被在台印度人發文抗議，更因冒用民進黨黨徽，疑似掛羊頭賣狗肉負面宣傳，被網友痛批行為卑劣。

民眾黨籍高雄市議員參選人李紘毅最新競選文宣在社群平台引發炎上。雖然李紘毅是民眾黨籍，看板上卻未標明自身所屬的民眾黨相關標記，反而有民進黨的黨徽，在政見主張中以圖示標註反對印度移工、禁止小橘書及工廠排煙等圖案。

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一名自稱在台生活多年的印度網友昨（12）日在Threads發文，沉痛直指這是來台多年首度見到如此明目張膽的種族歧視，強調「我可以尊重每個人對移工政策有不同看法。你不希望開放外籍移工進台灣，那是你的政治立場。但是用這種方式表達，真的不太對吧」？

該印度網友指出，看板不僅放錯印度國旗，更針對戴著頭巾（Turban）的人物圖像劃上大大的紅叉，但頭巾不只是「印度人的造型」，而是和錫克教（Sikhism）有關的宗教與文化象徵。更何況，錫克族群在印度，其實也不屬於典型「低薪外移移工」形象。

他強調，這種宣傳方式給人的感覺，已經不像是在討論政策，而是在利用特定外貌與文化符號，去煽動大家對某些族群的反感。「不想開放移工政策」跟「把外國人當成威脅或排斥對象來宣傳」是兩回事。

事件曝光後，輿論幾乎一面倒撻伐，網友怒斥李紘毅及民眾黨，「早上經過有拍，民眾黨就這副德性，在競選文宣上面公開歧視我也是服了」、「民眾黨為什麼不敢放他們的黨徽」、「完全認同版主但我真的不認為他們會修改，前陣子社群上的民粹+種族歧視都那麼猖狂，對政治人物來講這是激化對立的大好機會怎麼可能會放過」、「這個黨從頭到尾就是在台灣製造對立而已」。

更有網友坦言自己差點被誤導，「我原本都要開噴民進黨了欸，結果是放別人黨徽誤導，果然垃圾民眾黨」、「民進黨法務要不要了解一下？我乍一看還以為是貴黨出了什麼王八蛋候選人」、「好噁，這面廣告不只踩別的政黨、踩了種族，還有誤導的嫌疑，不敢放自家黨徽」

民進黨高雄市黨部主委、高雄市議員黃文益也現身留言，直指該看板已引起社會公憤，「這個看板真的引起很多人反感」。

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