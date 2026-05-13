遭緊咬特權開大路 藍台東縣長參選人吳秀華嗆選舉只剩造謠與抹黑

台東縣議員林參天手拿土地膡本緊咬吳秀華渡假村開大農路爭議。（記者黃明堂翻攝）

台東縣議長吳秀華已由國民黨提名參選縣長，縣議員林參天今天上午質詢時再緊咬縣府護航吳秀華投資渡假村開大路，並質疑吳秀華向監察院財產申報多了一億多。擔任主席的吳秀華淡定讓林暢所欲言10分鐘後，回嗆「希望選舉不要只剩下造謠與抹黑」。

林參天質疑吳秀華家族與財團在台東市建和山坡買7.4公頃農牧用地申請變更地目，將興建東映渡假村，縣府則違常協助將通往渡假村的農路從3公尺拓寬到最寬部分15公尺，吳秀華利用職權開發自家持有的山坡地，且該工程涉嫌未向國有財產局申請，屬於公然占用國有土地的違法行為。他語氣強硬地批評，一般農民申請3米農路困難重重，議長卻能帶頭違法，嚴重挑戰法治底線。

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除了道路開發爭議，林參天更進一步對吳秀華的財產來源提出質疑。他指出，吳秀華近期財報突然增加一億多元，且其建和土地資產出現清空跡象，多次追問該土地交易的承辦代書與具體資金來源，並挑戰吳秀華若自認清白應主動對其提告。

林參天要求主席台上的吳秀華回答說清楚，但吳回說請質詢縣府，並保持淡定任林連番砲轟，在林的10分鐘發言結束後，吳秀華說「謝謝林議員，我也希望選舉不要只剩下造謠與抹黑」！

台東議長吳秀華說希望選舉不要只剩下造謠與抹黑。（記者黃明堂翻攝）

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