川習會登場在即 沈伯洋示警：台灣內部親中動作恐放大風險

專訪沈伯洋（記者田裕華攝）

美國總統川普飛往中國，即將在14日與中國國家主席習近平會面。即將代表民進黨披掛出征台北市長選戰的立委沈伯洋，今（13）日上午接受本報專訪指出，美國官僚體系其實對台灣問題態度並沒有改變，此次雙方會面並不會為台灣帶來信任風險；不過他也示警，台灣還是有人一天到晚與中國勾肩搭背，這就會放大國外親中派的聲音，或許在下次川習會將發酵。

沈伯洋指出，川習會要談論的議題太多，包含伊朗戰事、資源、稀土等，AI相關產業鏈也勢必要談，只是中國方現在很想把台灣問題擺上談判桌，而我們要注意的有兩點，首先當然是川普對這件事情的反應，再者就是要理解川普說出來的政治語言與最終行動有時不一定一致，川普在政治場域會有想說的話。他指出，對台灣問題，美國的國務院系統其實一直有定案，包含台海維持穩定、軍購與外交態度等方向，其實美國政府背後的官僚體系一直處於穩定狀態，川習會就是一場政治語言展演。

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沈伯洋也說，習近平一直想把台灣問題放到檯面上，但這必須建立在雙方共識上，如今台灣跟國際站在一起，台灣與中國是某種程度上的敵對關係，對美國來說他們是理解這件事，且美國對印太地區戰略部署牽涉多國也已經有定案，不會因為與習近平的見面，就影響到與這麼多國間的合作關係。

不過，沈伯洋也示警，現在台灣有人一天到晚跑到中國去，中國也會有親中派以此作為論據，指台灣都願意跟中國談，為何美國不跟中國談？這不一定會是川普的意見，但這種對台灣不信任的聲音也可能會因此被放大。好在，台灣的軍購案才被擋不久，目前還沒在美國發酵，但只要這樣的行為持續發生，相關聲音被放大，假以時日恐怕會出問題，或許下次川習會就會發酵。

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