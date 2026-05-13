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    首頁 > 政治

    林志玲微博賀「新中國成立」 顏擇雅：隱含中華民國滅亡意涵

    2026/05/13 11:08 即時新聞／綜合報導
    顏擇雅今發文，並附上林志玲官方微博於2023年10月1日在發文指出，「山河錦繡，盛世中華，慶祝新中國成立」。（圖翻攝自臉書）

    顏擇雅今發文，並附上林志玲官方微博於2023年10月1日在發文指出，「山河錦繡，盛世中華，慶祝新中國成立」。（圖翻攝自臉書）

    媒體報導，傳「台灣第一名模」林志玲將接任文化內容策進院（文策院）董事，預計6月底上任。對此，作家顏擇雅今（13）日發文批評，目前台灣仍有許多人對中國存有認同感，這是不容忽視的政治現實，她尊重表態「愛中國」的台灣人，然而，若涉及「慶祝新中國成立」等言論，她認為已越過「一條線」，因為這句話背後隱含「中華民國已經滅亡」的意涵。

    顏擇雅附上林志玲官方微博2023年10月1日發文截圖，當時林志玲官方微博在中國國慶節發文稱「山河錦繡，盛世中華，慶祝新中國成立」。

    顏擇雅質疑，說出這類言論的人如果正擔任由中華民國納稅人稅金供養的職位，明顯極度不妥。她補充，除非對方主張的是前總統蔣中正曾言「中華民國已滅亡」，並認定來台後是建立全新國家，否則邏輯上難以自圓其說。

    對於中國「山河錦繡」的讚美，顏擇雅並無異議，但她對於「盛世中華」等用語則深感不以為然。她認為，這類詞彙是在歌頌一種仰賴暴力與言論箝制維持的政權，這對她而言已經超越了道德底線。

    最後，顏擇雅提到前總統蔡英文曾說過「沒有台灣人需要為他的認同道歉」，但她解讀此處的認同是指文化與國族的身分認同（identity），與贊許一種制度是兩回事。

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