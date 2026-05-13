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    首頁 > 政治

    軍購條例排除無人機項目 許美華轟「藍白要讓軍人空手上戰場」

    2026/05/13 10:38 即時新聞／綜合報導
    立法院會8日三讀通過國防特別條例，匡列上限新台幣7800億元，但排除商購及委製案項，無人機項目也遭砍。（路透資料照）

    立法院會8日三讀通過國防特別條例，匡列上限新台幣7800億元，但排除商購及委製案項，無人機項目也遭砍。（路透資料照）

    在藍白挾人數優勢下，立法院會8日三讀通過國防特別條例，匡列上限新台幣7800億元，但排除商購及委製案項，無人機項目也遭砍。對此「紫光奇遊團」成員許美華抨擊，藍白聯手擋下無人機特別預算，將導致台灣軍人「空手上戰場」。

    許美華12日在社群媒體Threads發布貼文稱，非常贊同1名網友的「金句」，「兒子會不會上戰場，不是你能決定的，而是中國決定的。但是兒子會不會空手上戰場，是你可以決定的。」

    許美華表示，無人機以及完整防空防衛系統是現代戰爭「新型極限戰」的重中之重。

    她強調，藍白聯手擋下無人機特別預算，就是要讓台灣軍人「空手上戰場」，並氣憤表示，「台灣人記住了！」

    許美華還在留言處轉PO網友介紹「無人機系統整合」的貼文，直言台灣現在極為缺乏。該網友指出，反無人機系統是在無人機靠近之前，迫使其迷路、失聯或墜落，需要整合雷達、AI辨識、電子干擾才能建構完整系統。

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