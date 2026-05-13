昔稱兩岸「特殊國與國關係」國民黨副主席改口 網諷：換位子換腦袋

國民黨副主席張榮恭近日在北京聲稱，兩岸的法律和體制，都用「一個中國」架構定位兩岸關係，不是國與國關係。（資料照）

中國近日舉行「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」，國民黨副主席張榮恭等人也前往北京參加，昔日曾說兩岸是「特殊的國與國關係」的張榮恭如今卻聲稱，兩岸的法律和體制都是用「一個中國」架構定位兩岸關係。對此資深媒體人黃暐瀚直言，毛澤東在1949年創建「中華人民共和國」那一天開始，兩岸就是國與國。網友也紛紛質疑「換位子，換腦袋」、「KMT真的跪下求生」。

「海峽兩岸中華文化峰會」11日在北京登場，中國政協主席王滬寧在人民大會堂接見國民黨副主席張榮恭等人。黃暐瀚在臉書以「兩岸是不是國與國？」為題發文指出，國民黨副主席張榮恭說：「兩岸不是國與國」。但在26年前（1999年），張榮恭（時任國民黨大陸工作會主任）也曾說：「兩岸是特殊的國與國關係，這是台灣絕大多數的民意」。

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黃暐瀚表示，當年中華歐亞學會曾公布民調：73%特殊國與國、74%中華民國與中華人民共和國是兩個國家、88%台灣不是中華人民共和國的一省。

黃暐瀚直言，中華民國創建於1912年1月1日，至今已115年仍在台澎金馬屹立不搖。從1949年10月1日毛澤東創建「中華人民共和國」的那一天開始，兩岸就是國與國，我們是「中華民國」，他們是「中華人民共和國」，既簡單、又清楚、很明白。

對此網友紛紛留言直呼「謊話只要講一萬次就會變成笑話」、「從中國各省市飛台灣往返航班，中國給的票價是國際線的票價，就得知是國與國的關係⋯」、「換位子，換腦袋，一向是政治人物的常態」、「現在藍白只會說出，習維尼想要台灣人民聽到的話」、「感謝不厭其煩的解說。雖然看不懂的還是看不懂。」、「感謝你花這麼多時間捍衛中華民國台灣」、「中華民國護照可以免簽證100多個國家！比中華人民共和國的護照好用」、「國、眾黨太多變色龍了」。

也有網友質疑「你明明知道對我們憲法來說不承認他們是國家，對國際上來說是一個中國但各有邦交國是兩個分別治理的政府」，黃暐瀚則回應「這個我論述很多年了。憲法規定對岸屬中華民國領土，沒叫你『不承認』他是一個國家。你該用武力殲滅叛亂組織，收回失土（蔣介石的做法），誰叫你跟叛亂組織，變成一國？你要『不承認』中華人民共和國，是你的選擇，我不會那麼鄉愿，放著世界第二大國，說『這不是一個國家』、『我沒看見』」。

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