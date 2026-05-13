蘇巧慧落後不到1個百分點 周軒分析各指標斷言「李四川不妙了」

周軒分析《ETtoday》民調資料各項指標，直言「李四川不妙了」。（資料照）

2026年縣市長選戰逐漸到來，《ETtoday民調雲》昨（12日）釋出新北市長選戰最新民調，民進黨參選人蘇巧慧微幅落後藍白陣營共推的參選人李四川。政治工作者周軒分析民調資料，直言：「李四川不妙了。」

周軒指出，《ETtoday民調雲》的民調是以「回收樣本」方式來進行，且色彩偏藍，因此有「機構效應」，但這樣蘇巧慧才輸李四川0.8%，由此可見實際上蘇巧慧領先了。周軒表示，這是藍白合後的民調，李四川在上個月在同一個機構的民調還領先1.5%，這次被追近剩0.8%，表示李四川沒有整合藍白的能力。

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周軒觀察，蘇巧慧在30至59歲的青壯年領先李四川，可見李四川的政見沒有打到他們，但李四川的家族爭議盜採砂石、恐嚇環保業者和建商，是這個年齡層最敏感的事情。此外，蘇巧慧在中和的民調可以贏李四川，顯示公館圓環拆除公車專用道，造成中和通勤族的不滿。

周軒認為，李四川跟蘇巧慧平手，表示很多淺藍和白營支持者，對於這個心態老、講話老、家族是惡霸的李四川，也投不下去，加上李四川團隊內部看起來內亂不斷，「川伯實在是淒淒慘慘淒淒慘了」。

《ETtoday民調雲》於5月1日至5月4日，針對設籍於新北市、年滿20歲以上民眾進行「新北市長選情調查」，回收有效樣本1142份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為正負2.9個百分點。

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