為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蘇巧慧落後不到1個百分點 周軒分析各指標斷言「李四川不妙了」

    2026/05/13 07:21 即時新聞／綜合報導
    周軒分析《ETtoday》民調資料各項指標，直言「李四川不妙了」。（資料照）

    周軒分析《ETtoday》民調資料各項指標，直言「李四川不妙了」。（資料照）

    2026年縣市長選戰逐漸到來，《ETtoday民調雲》昨（12日）釋出新北市長選戰最新民調，民進黨參選人蘇巧慧微幅落後藍白陣營共推的參選人李四川。政治工作者周軒分析民調資料，直言：「李四川不妙了。」

    周軒指出，《ETtoday民調雲》的民調是以「回收樣本」方式來進行，且色彩偏藍，因此有「機構效應」，但這樣蘇巧慧才輸李四川0.8%，由此可見實際上蘇巧慧領先了。周軒表示，這是藍白合後的民調，李四川在上個月在同一個機構的民調還領先1.5%，這次被追近剩0.8%，表示李四川沒有整合藍白的能力。

    周軒觀察，蘇巧慧在30至59歲的青壯年領先李四川，可見李四川的政見沒有打到他們，但李四川的家族爭議盜採砂石、恐嚇環保業者和建商，是這個年齡層最敏感的事情。此外，蘇巧慧在中和的民調可以贏李四川，顯示公館圓環拆除公車專用道，造成中和通勤族的不滿。

    周軒認為，李四川跟蘇巧慧平手，表示很多淺藍和白營支持者，對於這個心態老、講話老、家族是惡霸的李四川，也投不下去，加上李四川團隊內部看起來內亂不斷，「川伯實在是淒淒慘慘淒淒慘了」。

    《ETtoday民調雲》於5月1日至5月4日，針對設籍於新北市、年滿20歲以上民眾進行「新北市長選情調查」，回收有效樣本1142份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為正負2.9個百分點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播