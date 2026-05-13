區桂芝主張0軍購 矢板明夫舉他為例：投奔中共仍遭抄家、批鬥、毆打

近日北一女教師區桂芝接受訪問主張「零軍購」的影片在網路上流傳，引發爭議。。（擷取自Youtube/玉山網路電視台）

北一女中教師區桂芝近日表態反對軍購，並稱「只要承認是中國人，和平就來了，一毛錢軍費也不用花」，相關言論引發外界熱議。資深媒體人矢板明夫指出，這句話最大的問題是太天真，他也舉在1949年投奔中共的國民政府高級軍政人物黃紹竑為例，指黃雖然承認自己是中國人，還「呼籲台灣同胞響應祖國」，但後來在文化大革命也是被抄家、批鬥、毆打，矢板明夫強調，在極權政治面前，表態不等於安全，順從不等於和平。

日前北一女教師區桂芝表態反對軍購，上節目聲稱台灣人若承認是中國人「和平就來了，一毛錢軍費也不用花了」，還被中國官媒轉發當成宣傳題材，在近日引發外界質疑。

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矢板明夫在臉書發文指出，最近有一位北一女教師公開說，台灣人應該承認自己是中國人，兩岸才可能和平。這句話聽起來溫和，好像是在降低衝突。但歷史真是這樣告訴我們的嗎？如果「承認自己是中國人」就能換來安全，那麼黃紹竑的一生，就是最沉重的反例。

矢板明夫說明，黃紹竑是廣西人，新桂系三巨頭之一，和李宗仁、白崇禧並列。他曾任國民政府內政部長、浙江省主席、湖北省主席、監察院副院長，是貨真價實的國民政府高級軍政人物。

矢板明夫表示，1949年國共內戰末期，黃紹竑離開國民政府，在香港與龍雲、劉斐、劉建緒等人發表聲明，公開承認中國共產黨已取得中國革命的領導地位。此後他北上，參加新政權，擔任政務院政務委員、民革中央常委等職務，中共當時稱他為「愛國將領」。

1962年5月，民革中央舉行「和平解放台灣」相關座談會。黃紹竑在會上高呼：「起來吧！台灣同胞們，強大祖國有六億五千萬同胞大力支持你們！台灣是中國的神聖的領土，我們一定要解放台灣！」

矢板明夫直言，這段話說得非常清楚，黃紹竑不只承認自己是中國人，還把台灣稱為中國神聖領土，呼籲台灣同胞響應祖國。他的表態，比今天許多喊「兩岸一家親」的人還要徹底。照那位教師的邏輯，黃紹竑應該很安全。可是，這樣的表態，換來平安了嗎？其實沒有。

1957年反右運動，黃紹竑被打成右派。第二年，他被罷免全國人大常委、法案委員會委員等職務。到了文化大革命，他被抄家、批鬥、毆打，家中連開伙的錢都沒有。1966年8月31日，他看望老友李宗仁後，回家用剃刀刎頸自殺。

矢板明夫強調，這就是歷史最殘酷的地方。黃紹竑選擇了投靠、表態、配合統戰，以為這樣可以換來政治安全。結果呢？政治風暴一來，沒有人在乎他曾經怎樣表忠，沒有人在乎他曾經高喊「祖國」，也沒有人在乎他曾經幫忙對台喊話。

矢板明夫質疑，今天有人告訴台灣人：只要承認自己是中國人，就可以換來和平。這句話最大的問題是，太天真。黃紹竑的一生提醒我們：在極權政治面前，表態不等於安全，順從不等於和平。承認自己是中國人，更不等於可以免於被中國政權吞噬。

矢板明夫在文末直言，真正能保護人民的，是制度、自由、法治、國防能力，以及一個社會拒絕被恐嚇的意志。

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