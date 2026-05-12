桃園藍營中壢議員初選民調5月14日登場 4搶3上街拜票爭出線

國民黨中壢區議員初選民調登場在即，圖左起彭康傑、李慶融、桃園市黨部主委蔡忠誠、劉安祺、吳睿霖合照。（國民黨桃園市黨部提供）

國民黨桃園市議員中壢區黨內初選民調5月14日至16日登場在即，由前議員劉安祺與現任議員吳嘉和之子吳睿霖、前新北市府秘書彭康傑、龍平里長李慶融4人搶3席提名，4人為爭取市民電話民調「唯一支持」各使出渾身解數爭取認同，中壢初選民調結果市黨部預計17日公布。

前議員劉安祺本屆爭取連任落敗，年底選舉捲土重來，獲立委魯明哲助陣，打出「初心不變、一直都在」口號，憑著過去熟悉市政與選戰經驗，他連日來在中壢街頭站路口及深入基層、社團拜票，他強調，自己一直深入基層及社團延續服務初心不變，請市民接到電話民調「唯一支持」。

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現任議員吳嘉和之子吳睿霖，接棒參選打出年輕和實務服務經驗，加上吳嘉和過去升格前的中壢市代會主席經營服務和人脈，今日他找來同黨議員劉熒隆、錢龍、陳韋曄「新生代」連線站路口相挺，象徵世代傳承。他說，自己有長達8年的秘書服務實務經驗，請市民在民調時支持他。

新北市長侯友宜子弟兵彭康傑曾在新北市府擔任秘書多年，這次在侯友宜支持下，參選中壢區議員初選，打出「青年參政」口號，獲立委牛煦庭等新生代民代推薦，侯友宜日前也陪同掃街站台，推薦年輕、優秀的彭康傑為基層發聲。

中壢眷村子弟李慶融，擔任龍平里長8年歷練扎根基層，近日獲前縣長吳志揚背書推薦，卯足勁走訪基層社區、社團及站路口拜票爭取支持。他說，會把握電話民調前親自懇託中壢鄉親唯一支持。

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