為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    桃園藍營中壢議員初選民調5月14日登場 4搶3上街拜票爭出線

    2026/05/12 23:54 記者李容萍／桃園報導
    國民黨中壢區議員初選民調登場在即，圖左起彭康傑、李慶融、桃園市黨部主委蔡忠誠、劉安祺、吳睿霖合照。（國民黨桃園市黨部提供）

    國民黨中壢區議員初選民調登場在即，圖左起彭康傑、李慶融、桃園市黨部主委蔡忠誠、劉安祺、吳睿霖合照。（國民黨桃園市黨部提供）

    國民黨桃園市議員中壢區黨內初選民調5月14日至16日登場在即，由前議員劉安祺與現任議員吳嘉和之子吳睿霖、前新北市府秘書彭康傑、龍平里長李慶融4人搶3席提名，4人為爭取市民電話民調「唯一支持」各使出渾身解數爭取認同，中壢初選民調結果市黨部預計17日公布。

    前議員劉安祺本屆爭取連任落敗，年底選舉捲土重來，獲立委魯明哲助陣，打出「初心不變、一直都在」口號，憑著過去熟悉市政與選戰經驗，他連日來在中壢街頭站路口及深入基層、社團拜票，他強調，自己一直深入基層及社團延續服務初心不變，請市民接到電話民調「唯一支持」。

    現任議員吳嘉和之子吳睿霖，接棒參選打出年輕和實務服務經驗，加上吳嘉和過去升格前的中壢市代會主席經營服務和人脈，今日他找來同黨議員劉熒隆、錢龍、陳韋曄「新生代」連線站路口相挺，象徵世代傳承。他說，自己有長達8年的秘書服務實務經驗，請市民在民調時支持他。

    新北市長侯友宜子弟兵彭康傑曾在新北市府擔任秘書多年，這次在侯友宜支持下，參選中壢區議員初選，打出「青年參政」口號，獲立委牛煦庭等新生代民代推薦，侯友宜日前也陪同掃街站台，推薦年輕、優秀的彭康傑為基層發聲。

    中壢眷村子弟李慶融，擔任龍平里長8年歷練扎根基層，近日獲前縣長吳志揚背書推薦，卯足勁走訪基層社區、社團及站路口拜票爭取支持。他說，會把握電話民調前親自懇託中壢鄉親唯一支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播