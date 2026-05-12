戰貓來了！蕭美琴屏科大暢談戰貓精神

蕭美琴分享從貓的特質中體悟出應對艱困外交處境的「戰貓精神」。（屏科大提供）

副總統蕭美琴今天蒞臨國立屏東科技大學學生會主辦114學年度「名人講座系列」，以「未來的掌舵者：從戰貓視角看青年公共參與」為題進行演講，雖屬非公開行程，但戰貓魅力無法擋，全場座無虛席，蕭美琴也在臉書po文，大讚屏科大的同學充滿活力，又具備創新的能量，就像「屏東可可」一樣，從單純的農業種植，跨域結合科技與行銷，淬鍊出世界金牌。

蕭美琴說，學生可參與公共事務的面向非常廣泛，民主的運作需要社會上百工百業的專業人士共同參與。參與公共事務並不等同於一定要投入選舉或成為政治人物，若對選舉卻步，依然可以透過擔任政府體系內的幕僚、大腦推手或技術官僚來協助政策制定等角色。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴並分享她從貓的特質中體悟出應對艱困外交處境的「戰貓精神」，貓具有靈活創意、堅定自信與隨時保持鋒利爪子（建立實力與籌碼）等特質，正如台灣不僅能以「和平雞尾酒」等創意，展現外交堅韌不拔的「韌性」，也能善用自身在全球晶片供應鏈的關鍵實力，在疫情期間成功爭取國際疫苗支持。

蕭美琴的演講獲得滿堂彩，接著由學生會會長藍光杰代表彙整提問，指從過去在花蓮服務，歷經擔任立法委員、駐美代表到成為副總統，在這些人生階段與角色的轉換中，心態上需要做哪些調適？是什麼樣的信念與原則讓她一路堅持至今？更特別詢問副總統一路上是否感到開心?

蕭美琴則是俏皮幽默地回應「你們開心我就開心」，但她隨即強調，這份開心這句話並不是開玩笑，因為她認為絕不能讓下一個世代對國家失去希望，每個人在百工百業中打拚，都是希望能看到國家持續進步、有更多機會，這份「透過參與讓台灣更好」的期盼，就是她一路走來的重要目標。

蕭美琴強調，一項成功的政策不僅需要農民，更需仰賴如屏科大培育的農業技術專家、加工發酵學者、品牌包裝設計師，以及地方政府行銷等跨領域實務人才的投入。（屏科大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法