哩係咱ㄟ寶貝！ 老友彭光理台語告白 蔡英文感動曝心聲

前總統蔡英文今天和民進黨前駐美代表處主任彭光理（Mike Fonte）見面，Mike牽著小英的手用台語說：「哩係咱ㄟ寶貝，也是台灣的寶貝」。（圖擷取自蔡英文臉書）

前總統蔡英文表示，她今天和民進黨前駐美代表處主任彭光理（Mike Fonte）見面時，Mike牽著小英的手用台語說：「哩係咱ㄟ寶貝，也是台灣的寶貝」，聽到這句話真的很感動，這不只是朋友間的一句玩笑話，更是一份一路同行後，彼此的珍惜與信任。

蔡英文今晚在社群發文指出，有時候老朋友敘舊，聊的不是什麼大事，而是那些一起走過的日子。她今天和老朋友彭光理見面，聊起很多以前的回憶，聊到幾次過境美國，在華府街頭，一邊趕行程、一邊被媒體追著跑，現在回想起來，反而都變成很好笑、也很珍貴的經歷。

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彭光理提到，他一直很開心，能夠在台灣需要幫忙的時候出一份力，從台美之間許多重要時刻，到幾次過境美國行程的協助，很多事情，都是大家一起努力完成的。他也答應下次一定要親自煮招牌義大利麵給小英吃，身為義裔美國人，他對義大利麵可是很有堅持。

蔡英文表示，其實，外交工作很多時候是嚴肅而高壓的。但真正珍貴的，往往是這些一起經歷風雨之後留下來的情誼。

最後，彭光理牽著小英的手，用台語對她說：「哩係咱ㄟ寶貝（Lí sī lán ê pó-puè），也是台灣的寶貝」。蔡英文說，聽到這句話，心裡真的很感動，因為這不只是朋友之間的一句玩笑話，更是一份一路同行之後，彼此的珍惜與信任。

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