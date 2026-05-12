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    首頁 > 政治

    推廣新北山海觀光資源 蘇巧慧提新皇冠計畫、鑽石山城政見

    2026/05/12 22:35 記者黃子暘／新北報導
    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧於立法院總質詢中，提出推廣新北山海觀光的計劃。（蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧於立法院總質詢中，提出推廣新北山海觀光的計劃。（蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（12日）於立法院總質詢中，針對新北觀光產業發展提出新政見。她說，想活用新北豐富的山海資源，推動「新皇冠計畫」與「鑽石山城」計畫，盼改善漁港和碼頭、建設路廊、活化場館，來串連北海岸現有觀光資源，讓新北海岸線成為台灣最閃耀的皇冠。

    行政院長卓榮泰對蘇巧慧提出的遊客中心活化計畫給予正面回應，表態將請交通部研議改善方式。

    蘇巧慧說，新北海岸線八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮，宛如北海岸的8顆寶石，「新皇冠計畫」旨在從海岸線由外而內建立全運具友善路網、打通關鍵交通節點，讓自駕、搭大眾運輸、騎自行車、步行的旅客均有舒適順暢的旅遊體驗；她也建議交通部研擬在重點觀光區設置「智慧駐車間」，並參考各國經驗，每五公里設置自行車休憩設施，提供自行車友安心的騎乘環境。

    路網便利性直接影響觀光景點旅次，蘇巧慧以「台灣好行」的「九份金瓜石線」及「皇冠北海岸線」公車路線為例，她說，在同等豐富的觀光資源下，前者從市區直達景點，年搭乘人次高達592萬人，後者「站站停」，年搭乘人次僅3.8萬人，建議交通部在暑假旅遊旺季，試辦市區直達北海岸的觀光公車路線。

    至於遊客中心現況功能單一的問題，蘇巧慧認為可以參考營收屢創新高的國道服務區，提供餐廳、賣場功能，可販賣在地特色農產品，或參照日本「道之驛」，將遊客中心成為在地觀光、旅遊宣傳的「入口網站」。

    針對「鑽石山城」計畫，蘇巧慧說，新北有豐富的山林資源，包括步道、鐵道、礦業文化、茶文化與老街五顆鑽石，希望結合觀光列車，並復刻礦業聚落與百年礦業文化，甚至推廣「國際茶文化節」，讓更多人看到新北的山林之美。

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