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    首頁 > 政治

    淡江大橋正式通車 李四川po文最該被感謝是「他們」

    2026/05/12 22:20 記者俞肇福／新北報導
    淡江大橋下橋機車道塞滿停等紅燈機車。（記者林正坤攝）

    淡江大橋下橋機車道塞滿停等紅燈機車。（記者林正坤攝）

    國民黨新北市長參選人李四川今晚在臉書貼文，李四川回憶說，2010年自己在台北縣副縣長任內力拚核定淡江大橋，當時被人戲稱為「選舉橋」，今天它終於通車，成了淡水八里人的「回家橋」。淡江大橋從來不是一個人、一個黨的工程。這座橋，是大家一起蓋起來的！淡江大橋通車，最該被感謝的是等了大半輩子的淡水、八里人。

    李四川臉書貼文說，從「選舉橋」到「回家橋」，淡江大橋通車，最該被感謝的是等了大半輩子的淡水、八里人。淡江大橋通車，對新北人來說，是一個歷史的時刻。

    說實在的，2010年他在台北縣副縣長任內力拚這座橋核定，當時被人戲稱「選舉橋」。今天它終於通了——成了淡水八里人的「回家橋」。這些年來，淡江大橋從來不是一個人、一個黨的工程。

    李四川一一細數，從台北縣長周錫瑋、新北市長朱立倫到新北市長侯友宜，一棒接一棒；從馬英九總統、蔡英文總統，到賴清德總統，跨越3位；中間還有許多不同黨派的民意代表共同推動。

    李四川感性地說，這座橋，是大家一起蓋起來的。可惜的是，今天的通車祈福儀式，不只沒有邀請長期努力的新北市府，連淡水區、八里區的區長，聽說也是在最後一刻被通知不要出席。

    淡江大橋從規劃到通車，侯市長帶著新北市府團隊扛了將近79億元。沙崙路拓寬、公車接駁、出橋後的最後1公里，市府同仁一條一條在做，就連今天為了通車祈福儀式，新北市府同仁還是在太陽底下，揮汗維持交通管制。

    但是，今天自己想說的不只是這些。

    淡水、八里的鄉親，等了大半輩子。這幾年的交通黑暗期，他們忍下來了，沒抱怨、照樣上下班、照樣送孩子上學。鄉親忍得下來，是因為心裡清楚——橋不是用來剪綵的，是用來把人帶回家的。該坐第一排的，從來都是他們。謝謝你們，讓我們一起走到這個歷史時刻。

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