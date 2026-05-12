光榮紀錄 何欣純：第一次選立委就打敗鄭麗文

民進黨市議員參選人蔡怡萱今天晚上在豐原舉辦的座談會。（民眾提供）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天出席市議員參選人蔡怡萱在豐原舉辦的座談會指出，她第一次選立委就打敗現任國民黨主席鄭麗文，這是光榮的紀錄，她不是臭屁，而是要告訴大家，她就真真正正、腳踏實地服務，希望豐原鄉親給她一個機會，讓她擔任台中隊的CEO，帶領台中衝出新未來。

何欣純表示，她曾任3議員及4屆立委，第一次選立委就以8900多票打敗現任國民黨主席鄭麗文，打敗鄭麗文是光榮的紀錄，選舉是實力原則，她的實力就是從基層好好經營開始，她並曾獲得全台中市得票率最高的立委，2022年更以149538票榮獲全國立委第一高票。

請繼續往下閱讀...

何欣純說，國防軍購特別條例1.2兆，被藍白砍掉4700億元，就是砍掉台中木工機等產業的活水，無人機是木工機等傳統產業可以轉型升級接訂單的最好機會，無人機是未來明星產業，她當選市長將協助中小企業轉型，有錢可賺，「豐原就會起來了」，豐原要愈來愈好，除了基礎交通建設、觀光、文化，傳統產業的轉型升級也要做。

何欣純指出，盧市府目前好的政策，她會繼續，如老人健保補助及敬老愛心卡等，還會放寬使用，強調「市長換新、普發現金，一起用心，台中就會創新」！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法