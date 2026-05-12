新莊慈祐宮媽祖遶境餐會 藍、綠新北隊互尬「凍蒜」拚支持

國民黨新北市長參選人李四川（中間拿酒杯）今晚帶著藍營新莊新北隊出席新莊慈祐宮媽祖聖誕圓滿餐會，逐桌敬酒。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川今晚到新莊出席慈祐宮媽祖聖誕圓滿餐會，與民進黨立委吳秉叡同台，兩邊各自率領新莊區新北隊相互爭取廟方、信眾支持，兩人在慈祐宮文教中心2樓分別致詞完後，吳秉叡先禮讓李四川向該樓的賓客逐桌敬酒，見李四川下樓敬酒，吳秉叡才帶眾人敬酒，形成1樓喊「李四川凍蒜」、2樓喊「蘇巧慧凍蒜」的有趣拼場局面。

新莊慈祐宮舉辦完5天祈福法會以及媽祖遶境後，廟方今晚舉辦平安餐會，邀請地方民代出席。李四川致詞表示，感謝新莊媽祖大愛護佑地方，廟方也長期支持市政，並投入公益慈善，給予弱勢族群許多幫助，他向廟方致上最高敬意，他也說，年底他還要回新北市跟大家一起努力，為新北、新莊打拚，拜託所有鄉親支持、幫忙拉票，也包括新北市議會議長蔣根煌、新北市議員蔡健棠、新北市議員參選人王珮宇，都是國民黨提名的市議員參選人，以及基層里長們，一起拜託所有鄉親讓他們高票當選。

請繼續往下閱讀...

吳秉叡致詞表示，慈祐宮是地方信仰中心，信眾有燒香就有保庇，感謝慈祐宮媽祖庇佑地方風調雨順、國泰民安，他也介紹自己是蘇巧慧競選辦公室總幹事，他提到，蘇巧慧雖然今晚無法到場，但有交代他要跟大家拜託支持蘇巧慧，以及民進黨新莊區新北隊，包括新北市議員翁震州、新北市議員參選人吳奕萱、陳岱吟，還有里長們都能高票當選。

兩人致詞完，雙方在台下互相禮貌致意，吳秉叡並禮讓李四川先逐桌敬酒，隨著李四川走到哪，「李四川凍蒜」聲就喊到哪，李四川敬完2樓再走向1樓敬酒，吳秉叡才起身在2樓逐桌敬酒，賓客以同樣的音量喊出「蘇巧慧凍蒜」，形成1樓喊「李四川凍蒜」、2樓喊「蘇巧慧凍蒜」，兩方互相尬場的有趣場面。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

民進黨蘇巧慧競選辦公室總幹事暨立委吳秉叡 （站者左三），今晚帶著綠營新莊新北隊出席新莊慈祐宮媽祖聖誕圓滿餐會，並逐桌敬酒。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法